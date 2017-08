Justin Bieber aura sa collection chez H&M

ADVERTISEMENT

Justin Bieber a le sens des affaires. Après que tout le monde se soit arraché les vêtements à l'effigie de sa tournée Purpose Tour, il semblerait qu'il lance une deuxième collection Purpose qui sera vendue chez H&M et en ligne dès le 7 septembre prochain.

Selon le Hollywood Reporter, les pièces de cette nouvelle ligne nommée Beiber Stadium Tour seront vendues entre 17,99$ US et 59,99$ US. C'est plus que raisonnable!

Purposetour Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 17 Juin 2017 à 11h12 PDT

On y retrouvera des pulls, hoodies et joggings au style emprunté à Vans et inspirés du motocross (l'un des passe-temps favoris de la star et une grosse tendance mode en ce moment). Sinon, on peut se tourner vers un t-shirt avec le visage du Bieb au temps de ses fameuses dreadlocks. On craque surtout pour le bomber jacket rouge qu'on espère oversize!

Parions que sa nouvelle «merch» s'envolera très, très rapidement.

Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 3 Juin 2017 à 18h06 PDT

Justin Bieber s'ajoute ainsi à la liste des prestigieux collaborateurs mode du géant suédois (Karl Lagerfeld, Versace, Balmain, Kenzo pour ne nommer qu'eux). Il a lancé plus récemment une ligne de t-shirts basiques pour elle et lui. Décidément, la mode lui colle à la peau.