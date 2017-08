En lice pour représenter le NPD, Guy Caron obtient un troisième appui au Québec

ADVERTISEMENT

Le président du caucus québécois du Nouveau Parti démocratique (NPD), Robert Aubin, a donné son appui à Guy Caron mercredi. Il estime que le candidat à la direction est le mieux placé pour unir le parti et regagner la confiance des Québécois avant les prochaines élections fédérales prévues en 2019.

Robert Aubin est le troisième élu du caucus québécois du NPD à se ranger derrière Guy Caron après Ruth Ellen Brosseau et Anne Minh-Thu Quach.

"On est presque à l'étape d'une plateforme électorale, a-t-il remarqué en entrevue. On a là un candidat qui a vraiment bien fait ses devoirs et qui a non seulement ses idées, mais qui a aussi des façons de les mettre en oeuvre ces idées-là et une bonne idée des coûts que ça va engendrer et de la façon dont il va les financer."

Le candidat à la chefferie du NPD a présenté mercredi son plan pour le Québec dans lequel il propose une mise à jour de la Déclaration de Sherbrooke. Cette politique adoptée par le parti en 2005 définissait le statut particulier réservé au Québec dans un gouvernement fédéral néo-démocrate.

Guy Caron reconnaîtrait le pouvoir de l'Assemblée nationale de légiférer en matière de laïcité même si cette législation contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés. Il serait également ouvert à un dialogue sur la ratification de la Constitution canadienne par le Québec.

Ces idées ont séduit Robert Aubin, qui estime qu'on doit arrêter de "démoniser la clause nonobstant".

Il est le seul député québécois qui avait appuyé Peter Julian à joindre le clan Caron. M. Julian s'est retiré de la course à la direction en juillet. Il avait obtenu le plus grand nombre d'appuis au sein du caucus québécois du NPD. De ces cinq appuis, deux ont récemment annoncé qu'ils appuyaient Niki Ashton. Il s'agit des députés François Choquette et Brigitte Sansoucy.

"Elle incarne vraiment les valeurs progressistes du NPD, ce qui m'a amenée à être candidate pour la première fois en 2007", a expliqué Mme Sansoucy.

"On le voit dans son programme, cette volonté-là de bâtir une société où on inclut tout le monde", a-t-elle ajouté en spécifiant que la candidate manitobaine comprend bien les réalités du Québec.

Le député Alexandre Boulerice, qui s'était aussi rangé derrière Peter Julian, n'a pas encore décidé s'il allait appuyer un autre candidat. Le débat de dimanche qui se déroulera en français à Montréal pourrait être déterminant.

