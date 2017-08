UIG via Getty Images

Toronto, Winnipeg et Vancouver sont en tête du classement des pires villes canadiennes pour les infestations de punaises de lit, a dévoilé la compagnie d'extermination Orkin. Montréal figure au 14e rang.

La liste a été assemblée en compilant le nombre de traitements commerciaux et résidentiels pour les punaises de lit menés dans ces villes lors des 12 derniers mois, selon Global News.

Les infestations de punaises de lit sont un problème de plus en plus récurrent dans de nombreuses villes canadiennes. Contrairement à ce que leur nom indique, elles ne vivent pas seulement dans les matelas et la literie.

Les petits insectes peuvent aussi être repérés dans les livres de bibliothèque ou les transports en commun. Orkin avertit que les parasites sont «de très bons auto-stoppeurs» et peuvent ramper jusqu'à vos bagages ou vos vêtements.

Même s'ils ne répandent pas de maladie, les piqûres des punaises de lit peuvent entraîner des démangeaisons et d'autres réactions cutanées. Se débarrasser de ces bestioles peut être compliqué et mener à un nettoyage rigoureux de la chambre à coucher, des vêtements et d'autres fournitures.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.