Le 19 juillet 2007 était diffusé le tout premier épisode de la série Mad Men, sur le réseau AMC.

Les frasques de Don Draper, Peggy Olson, Pete Campbell et cie dans l'univers de la pub du New York des années 1960 allaient s'étaler sur sept saisons et 92 épisodes.

Retour sur la grande histoire de la série culte créée par Matthew Weiner :

Infographie gracieuseté de Stampaprint.

