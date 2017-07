10 microbrasseries à visiter partout au Québec

ADVERTISEMENT

Le Québec se découvre par ses paysages, par sa gastronomie et, désormais, par ses microbrasseries! Plus populaire que jamais, la bière locale et artisanale se colle aux particularités et aux saveurs de chaque région du Québec. Cet été, partons en tournée en visitant dix microbrasseries hors des grands centres urbains!

Mais avant, quelques statistiques. Saviez-vous que le Québec compte plus de 170 microbrasseries, un nombre qui a doublé en cinq ans ? Elles sont dispersées dans 70 villes et sont présentes dans 16 des 17 régions administratives du Québec, d'affirmer l'Association des microbrasseries du Québec. Impossible de ne pas les trouver!

Voici nos coups de cœur, d'ouest en est :

Outaouais

Les Brasseurs du Temps

Le premier arrêt a lieu... dans un ancien château d'eau! C'est à l'emplacement de la brewery d'origine, sur les rives du ruisseau qui a pris son nom, que Les Brasseurs du Temps brassent leurs bières et reçoivent leurs clients. Première microbrasserie en Outaouais, on déguste sur sa terrasse un verre de « Et la lumière fût », qui est la première et la plus populaire bière des lieux, une Pale Ale fraîche et désaltérante, idéale pour les journées d'été. Après le repas, n'oubliez pas de visiter le petit musée adjacent, dédié à l'histoire brassicole de la région.

170, rue Montcalm, Gatineau.

Laurentides

Dieu du Ciel!

La réputation de la brasserie artisanale Dieu du Ciel! la précède. Nommée meilleure brasserie au Canada en 2015, celle qui est bien établie à Montréal depuis 1998 accueille également ses clients à Saint-Jérôme. C'est là qu'elle a établi sa salle de brassage il y a une dizaine d'années et son deuxième pub, lequel attire les sportifs, les touristes et les gens de toute la région. Parmi nos préférées de la saison estivale : la Solstice d'été aux framboises (bière de blé sure) ou encore la bière de seigle au poivre intitulée La Route des épices.

259, rue de Villemure, Saint-Jérôme.

Cantons-de-l'Est

Brasserie Dunham

Il y a plusieurs microbrasseries dans les Cantons-de-l'Est qui méritent une mention... et une visite! Mais c'est à Dunham que l'on retrouve la meilleure brasserie au pays en 2016, selon RateBeer. Ces jeunes passionnés brassent leurs bières en s'inscrivant dans la nouvelle vague qui brise les conventions. Il en résulte des bières réfléchies, parfois audacieuses, mais toujours de qualité. Le plus : on peut s'attabler au pub, mais aussi à la Table fermière, dont le menu du chef met aussi en vedette les produits des producteurs de la région. On mange et on boit donc local!

3809, rue Principale, Dunham.

Mauricie

Le Trou du Diable

Comme toute bonne microbrasserie, l'histoire du Trou du Diable repose sur une légende. Celle d'un Père Jésuite envoyé en Nouvelle-France. Plus précisément à Shawinigan, là on se trouve la microbrasserie. Participant à plusieurs concours et festivals, les bières du Trou du Diable cumulent les honneurs depuis 11 ans. Et les clients font même la file pour déguster les nouveaux brassins disponibles en pompes ou en grogneurs.

1250, avenue de la Station, Shawinigan.

Capitale-nationale

Coopérative brassicole Les Grands Bois

Dans Portneuf, plus précisément dans le magnifique village de Saint-Casimir, la coopérative brassicole Les Grands Bois commence à faire jaser. Non seulement pour sa salle de spectacle installée dans un ancien cinéma et qui attire la jeune clientèle, mais aussi, et surtout, pour la qualité de ses bières. C'est que la jeune microbrasserie, - l'unique dans l'ouest du comté de Portneuf -, produit non seulement de délicieuses créations maltées (on craque pour ses étiquettes rigolotes!), mais elle organise également depuis quatre ans La Commission brassicole, un festival qui accueille dans Portneuf des brasseurs de partout au Québec.415, rue Tessier Est, Saint-Casimir, Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Chouape

Les microbrasseries poussent comme des champignons au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ou plutôt comme des bleuets. L'une de nos préférées est assurément La Chouape, située tout près du zoo sauvage de Saint-Félicien. Non seulement on aime sa vue imprenable sur la rivière Ashuapmushuan, mais surtout ses bières brassées selon la tradition paysanne à partir les céréales cultivées sur les terres des propriétaires, une famille de maître-céréaliers. On ne peut pas faire plus local et plus naturel! Coup de cœur pour la Rousse bio qui a reçu plusieurs prix.

1134, boul. Sacré-Cœur, Saint-Félicien.

Bas Saint-Laurent

Tête d'allumette

Sacrée plus belle terrasse de la région (et selon certains de toutes les microbrasseries au Québec!), La Tête d'allumette est une véritable attraction touristique durant la belle saison. Outre la magnifique vue sur le fleuve, on s'y rend pour l'ambiance champêtre et conviviale de cette brasserie rustique et pour ses bières aromatisées avec des herbes des environs, lesquelles sont brassées avec un four à bois plutôt qu'un système électrique. Un détour s'impose.

265, route 132, à Saint-André de Kamouraska.

Le Bien, Le Malt

Microbrasserie de quartier située au cœur de Rimouski depuis 2008, Le Bien, Le Malt aime bien recevoir en toute convivialité. Son pub animé présente différents spectacles, tandis que les plats et assiettes de charcuteries à partager s'accompagnent de blondes, de rousses et d'IPA au caractère bien défini. C'est aussi l'équipe de Le Bien, Le Malt qui est à l'origine de La Route des bières de l'est du Québec qui propose un parcours dans 12 microbrasseries à découvrir du Bas-Saint-Laurent jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine. Une belle initiative!141, avenue Belzile, Rimouski.

Gaspésie

Auval

À Val d'Espoir, une petite micro retient l'attention. Son nom : Auval. Ses bières sont si prisées que les clients font même la file pendant des heures devant les quelques points de vente au Québec pour mettre la main sur une précieuse bouteille. La raison est fort simple : les bières d'Auval, brassées avec soin et minutie, sont vieillies en barrique de chêne (et non en fût de chêne) et sont fabriquées par assemblage (comme les vins). Elles sont aussi produites en petites quantités, ce qui crée un effet de rareté et une demande. On les retrouve à la boutique de la micro (qui n'est pas un pub) et dans quelques points de vente seulement.

397, Route des Pères, Val d'Espoir.

Îles-de-la-Madeleine

À l'Abri de la tempête

Unique microbrasserie des Îles, À l'Abri de la tempête est l'endroit par excellence pour boire entre amis, relaxer après une journée de plein air et regarder le coucher de soleil derrière les dunes. Valorisant les matières locales, dont la récolte de fleurs sauvages, d'herbes et d'algues, la microbrasserie propose des bières distinctives et racées qui nous plongent dans les vacances et l'air salin.

286, chemin Coulombe, L'Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine.