Plusieurs personnes croient à tort que les vins bio ne peuvent qu'être hors de prix. Il est vrai que si ces producteurs n'ont pas à acheter d'engrais chimiques et de pesticides, le coût de la main d'œuvre requise pour la conduite du vignoble est par contre lui, beaucoup plus élevé.

Des experts ont évalué que le coût de revient pour les producteurs de vins bio serait en moyenne 20% supérieur comparativement à celui de la méthode conventionnelle. Mais nous verrons à la fin de ce billet, que certains parviennent à livrer de très bons produits à des prix qui demeurent accessibles à tous et ce, pour notre plus grand bonheur.

Jeune femme souriante boit du vin

Précisons toutefois que si aucun produit de synthèse n'est permis dans le vignoble afin de produire des raisins agrobiologiques, une trentaine d'intrants demeurent autorisés dans le chai pour vinifier et élaborer le vin, tel que le démontre l'infographie comparative ci-dessous réalisée en décembre 2013 par Cédric Mendoza.

Tableau comparatif

Il serait donc faux de dire que les consommateurs de vins bio ont l'assurance de ne pas ingérer un produit où la chimie n'a joué aucun rôle. Tant que la divulgation de la liste des ingrédients contenus dans le vin ne sera pas obligatoire, vous ne pourrez pas savoir comment le vin que vous buvez a été conçu.

Logo bio européen (obligatoire et facultatif)

On commence à en débattre sérieusement en Europe et on peut espérer que cela pourrait changer d'ici quelques temps. L'Union Européenne est passablement en avance par rapport aux autres endroits dans le monde en ce qui concerne la traçabilité et la transparence dans le domaine alimentaire.

Comme je le répète souvent, peu importe le type de vin, le pays ou l'appellation que vous choisissez, ce qui importe avant tout est d'opter pour des producteurs fiables (les petits comme les grands) et dont on connaît les bonnes pratiques.

Vendange manuelle

Si la liste des produits autorisés en bio comprend toujours des intrants œnologiques ou des pratiques permettant de manipuler les vins, les producteurs ne sont toutefois pas obligés de les utiliser.

Cependant, alors que certains n'abuseront pas de ces artifices, d'autres pour qui le label bio est avant tout un outil de marketing, ne s'en priveront pas.

Tout comme vous n'achèteriez probablement pas une automobile sans connaître le nom du fabricant, si vous n'arrivez pas à identifier clairement sur l'étiquette d'un vin le nom du producteur, vous devriez doublement vous abstenir de choisir une telle bouteille, car il n'y a alors aucun moyen de vérifier la qualité de son contenu. Dites non merci!

Non merci!

12 bons vins bio

Mais au final, la vérité est dans le verre. Lorsque l'on a un palais avisé, on arrive à identifier les produits où l'absence de résidus d'herbicide et de pesticides permet au fruité du vin de briller avec éclat. Et si le vin a été minutieusement vinifié, c'est encore mieux.

Lors d'une dégustation organisée le 16 avril dernier par l'A3 Québec, j'ai pu me frotter à une trentaine de vins bio, dégustés dans les meilleures conditions, à l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal.

Vins et nourriture

C'est ce qui me permet aujourd'hui de vous dresser une sélection variée de 12 bons vins ayant reçus la certification biologique. Pour cet exercice, je n'ai retenu que les vins dont les prix sont en deçà de 20$.

Ces vins vous sont présentés dans la galerie-photos que j'ai conçue et qui suit ce billet. Vous y retrouverez les infos de base sur chacun d'eux, ainsi que leur disponibilité à la SAQ.

Un lien se trouve à la toute fin de la galerie vous permettra de télécharger la liste des vins qu'elle renferme, afin de les avoir à portée de main.

Santé!

Galerie photo 12 bons vins bio de moins de 20$ Voyez les images 12 bons vins bio de moins de 20$ 1 / 14











