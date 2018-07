L’annulation du spectacle «SLĀV»: une capitulation

L'appropriation de la culture américaine chez nous, ça suffit.

Le débat autour du spectacle de Betty Bonifassi repose sur la prémisse que l'esclavage «appartiendrait» aux Noirs, et qu'il fallait inclure des Noirs dans la production.

Un rappeur américain s'est dissocié du Festival international de jazz de Montréal parce qu'il s'est dit outré d'apprendre qu'une pièce qui traite de l'esclavage a été montée par des Blancs, car aucune autre communauté n'aurait autant souffert que les Noirs américains.

On est aux États-Unis, ici.

Il y a donc un malentendu. Parce qu'il n'y a pas eu que des esclaves noirs dans l'histoire. Il y a eu des esclaves blancs pendant des siècles. Pourquoi on ne le dit pas?

Puisque le spectacle de Betty Bonifassi et Robert Lepage est basé, si j'ai bien compris, sur plusieurs formes d'esclavage, dont l'esclavage de Blancs, en faisant le pont vers l'esclavage noir avec l'usage des chants des esclaves noirs, n'est-ce pas légitime que les comédiens soient à la fois des Noirs et des Blancs? Où est le problème?

La controverse est trop pour le Festival de jazz, qui annule le spectacle.

Le problème est dans la censure. L'oubli de l'existence des autres esclaves. Et l'importation de la réalité états-unienne.

J'aimerais que tous prennent conscience de la pente très glissante que représente le fait d'adopter une position américaine sur les questions raciales canadiennes et québécoises. C'est comme si on calquait l'apartheid sud-africain sur la société québécoise. Et on est sacrement loin de là.

Faisons la part des choses.

J'ai passé 20 ans aux État-Unis, dont cinq exclusivement dans la communauté noire où je ne côtoyais aucun blanc. Nous n'avons pas la même perspective sur cette situation. Ce débat-là manque ici.

Personne ne dit que l'esclavage n'a pas été destructeur pour des générations de personnes, mais c'est principalement une réalité américaine, parce que le système est bien rodé là-bas, et il perdure. Pas la même chose au Canada. Ça n'a JAMAIS été la même chose au Canada, comme l'a souligné Lise Ravary, dans son papier publié avant-hier dans le Journal de Montréal . Au cours de l'histoire récente, c'est au Canada que les Noirs venaient pour fuir le racisme systémique états-unien, Charles Biddle en étant une personnalité des plus reconnaissable. Je connais personnellement plusieurs musiciens noirs qui se sont établis à Montréal parce qu'ils ne peuvent plus blairer l'atmosphère caustique qui règne aux States. Le Underground Railroad montait jusqu'au Canada, permettant aux esclaves de s'y réfugier en sécurité et de recommencer leurs vies sans être considérés comme des criminels. Les Draft Evaders de la guerre du Vietnam fuyaient vers le Canada parce qu'ils y trouvaient un «safe haven» . Le Canada n'est pas sans faute, mais il y a une conscience ancrée dans le tissu social, ce qui manque cruellement dans la société américaine. Là-bas, la réussite est basée sur le capital que tu peux amasser, le filet social n'existe quasiment pas. Surtout, le modèle win-lose, voulant que pour gagner il soit nécessaire que toi tu perdes, est prévalent. Le président actuel fait l'usage quotidien du win-lose, avec un discours largement dépourvu de compassion envers les «perdants». Il n'est donc pas surprenant que le discours du Noir américain soit aussi one-sided. Et il a sa raison d'être. Aux États-Unis!

La société québécoise est peut-être raciste, mais il reste vrai que Noirs et Blancs ont les mêmes droits ici, que le discours raciste n'est entretenu par aucun parti politique, et qu'on ne vit pas dans la peur de l'Autre, ce qui est une réalité aux États-Unis.

On accuse une artiste blanche de s'approprier l'esclavage, qui devrait, selon les indignés, «appartenir» aux Noirs , et de faire de l'argent sur leurs dos. Mais puisqu'il y a eu d'autres esclaves dans l'Histoire du monde qui n'ont pas toujours été noirs, cette accusation est non fondée.

Cette malheureuse affirmation a cependant coûté son affiche à un projet ambitieux que Robert Lepage a soutenu et auquel le TNM avait prêté ses planches.

Mais il y a tellement de problèmes dans cette affirmation, qu'on ne sait pas où commencer.

Ne vous en déplaise, l'esclavage n'appartient pas aux Noirs. D'autres communautés ont subi l'esclavage au fil des siècles. Au Moyen Âge, Il y a eu la traite des eunuques, ces castrés au sabre utilisés pour garder les harems. Il y a eu l'esclavage des juifs en Espagne au 5e siècle, celui des Français à Alger au 11e siècle, celui des Slaves du 8e au 18e siècle, d'où le titre du spectacle SLĀV. Il y a eu la traite des Blanches, ça se passe encore aujourd'hui, et elles ne sont pas Noires...



Et les femmes qui fuient leurs pays pour être aides familiales en Occident et à qui on retient le passeport pendant des années, et les enfants qui doivent travailler pour manger... La liste est longue. Et l'esclavage sexuel, vous pensez que ça n'a pas des répercussions sur des générations après? Et les esclaves noirs en Libye aujourd'hui même, pas le fait des Blancs!

La douleur de toutes ces personnes asservies est inscrite dans les gènes de leurs descendants. Les Noirs ne sont pas les seuls à avoir vécu l'esclavage. Alors qui s'en approprie aujourd'hui?

Le mot «esclave» est déviré du mot latin sclavus, signifiant «slave» en référence au peuple slave des Balkans qui ont fait l'objet d'esclavage de Blancs pendant des siècles.

Betty Bonifassi n'a pas écrit une œuvre pédagogique qui vise à «expliquer» l'esclavage. SLĀV – regardez bien comme c'est écrit – et non Slave. Selon l'explication de l'auteur, c'est une pièce qui veut «rendre hommage aux esclaves» les Noirs ainsi que les Blancs, les Slaves de la Croatie actuelle. C'est un jeu de mots! De la création artistique! Et non seulement Bonifassi a 100% le droit d'exprimer un point de vue sur l'histoire de monde, mais elle en a d'autant plus le droit qu'elle est elle-même d'origine yougoslave! Puisqu'il y a eu des esclaves blancs, pourquoi la distribution aurait-elle dû être majoritairement noire?