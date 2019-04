Communiquez de façon uniforme — Il arrive que les chercheurs d'emploi se plaignent de problèmes de communication qui se développent au cours du processus de recrutement et d'entrevue. Pour éviter que cela ne se produise, maintenez un contact constant avec les candidats afin de vous assurer qu'ils sont aussi bien informés que possible à chaque étape du processus. Une communication inadéquate arrive d'ailleurs au second rang des facteurs qui rendent une expérience candidat négative.

Informez rapidement les candidats de vos décisions — Si vous n'envisagez plus d'embaucher un candidat, dites-lui le plus tôt possible et expliquez-lui précisément pourquoi il ne répondait pas aux exigences du poste en question. En effet, 70% des Québécois préfèreraient que le recruteur ou que le gestionnaire qui embauche communique avec eux après plus d'une journée et pas plus d'une semaine suivant une entrevue.