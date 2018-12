Avec un taux de chômage à son plus bas niveau historique, la bataille pour les talents se poursuit. Grande ou petite, chaque entreprise doit se battre pour attirer l'attention des chercheurs d'emploi.

Il existe évidemment plusieurs façons d'attirer les employés talentueux. Cela dit, d'après mon expérience, certains éléments font presque l'unanimité chez les candidats, notamment un travail valorisant ou innovateur, un salaire élevé, des conditions de travail flexibles et un potentiel d'avancement professionnel. Une combinaison de ces éléments ou l'ensemble de ceux-ci représente donc un bon point de départ.

Quels sont les employeurs dans la mire des chercheurs d'emploi en 2018? Sur la base du nombre de clics par poste affiché, l'équipe d'analyse d'Indeed a récemment comparé l'intérêt moyen des chercheurs d'emploi pour l'ensemble des intitulés de poste affichés et des entreprises en recrutement au niveau réel d'intérêt reçu par chaque entreprise.

Les entreprises les plus en vue

Le classement des 10 entreprises les plus en vue représentent une vaste gamme de secteurs, mais elles ont toutes au moins un point en commun: elles attirent une foule de chercheurs d'emploi.

Plusieurs d'entre elles sont très connues et s'appuient sur des images de marque fortes, telles que Pharmaprix, Lululemon, TELUS Communications et Starbucks. La plupart d'entre elles peuvent compter sur des budgets presque illimités pour promouvoir de nouveaux produits, l'embauche de cadres, des causes sociales et plus encore.

Il va sans dire que toutes les entreprises n'ont pas les poches aussi profondes ni ce genre d'influence. Qu'à cela ne tienne: en tant que professionnel des ressources humaines cherchant à attirer des talents dans notre organisation, je trouve que les tactiques ci-dessous sont bien utiles.

Quatre trucs pour attirer des talents

Répondez à toutes les demandes des candidats . Les candidats que vous rejetterez seront beaucoup plus nombreux que ceux que vous embaucherez... et les gens parlent. On parlera certainement de vous; vaut mieux que ce soit en bien. Dans vos textes, gardez toujours vos lecteurs à l'esprit . Évitez les sigles et, autant que possible, le jargon technique de votre industrie. Les termes méconnus ou propres à l'entreprise pourraient effaroucher des candidats qualifiés. Faites preuve de transparence . Les employés sont d'excellents ambassadeurs de marque. Laissez-les décrire leur quotidien dans l'entreprise. Mettez en vedette vos employés dans les campagnes internes ou publicitaires. Pensez à inclure des témoignages d'employés dans vos blogues et sur les réseaux sociaux. Offrez des avantages sociaux originaux . Des tables de billard et des collations gratuites, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, ce sont des avantages sociaux qui ont une réelle incidence sur la vie des employés: horaire flexible, congés rémunérés, congé parental prolongé, remboursement des frais de santé, régimes d'épargne, etc.

Suivez ces quelques conseils et vous pourriez réussir à attirer toute une belle brochette de candidats qualifiés. Bon succès dans votre recherche!

