Grâce à l'internet, il est maintenant extrêmement facile de trouver de l'information sur à peu près n'importe quel sujet. Évidemment, la qualité de cette information varie énormément, allant du pire au meilleur en passant parfois par la désinformation, tout cela créant plus de confusion qu'autre chose.

Concernant le célibat, on y trouve vraiment de tout: les «règles de la séduction», la psychologie populaire et n'oublions surtout pas la fameuse loi de l'attraction. Je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de bonnes intentions à travers toute cette pléthore d'informations pour aider les célibataires à trouver l'amour, mais je crois aussi que certains de ces conseils contribuent davantage à les garder coincés dans leur situation qu'à les aider.

J'ai donc eu envie aujourd'hui de vous présenter trois mythes concernant la bonne façon de trouver l'amour. Ces fausses croyances sont profondément ancrées dans la culture populaire et contribuent, à mon avis, à faire tourner en rond les célibataires dans leur vie amoureuse.

1. Vous devez guérir vos blessures du passé pour trouver l'amour: FAUX

Cette croyance est maintenant tellement répandue dans le domaine du développement personnel et de la psychologie populaire qu'il est devenu extrêmement difficile d'adopter une approche différente pour la plupart des célibataires.

Je crois que cette culture de «blessologie» victimisante garde les célibataires coincés dans le passé et les empêche d'avancer vers leur but. Et cette mentalité de victime est un énorme obstacle à la libération d'un système de fausses croyances, qui gardent la personne dans un sentiment d'être d'inadéquate et indigne d'amour. De toute évidence, si vous avez vécu des traumatismes importants ou que vous avez des problèmes graves de dépression ou d'anxiété, vous devriez consulter un thérapeute qualifié.

Mais si votre problème est le célibat, vous n'avez rien a guérir. Le célibat n'est pas une maladie! J'aime beaucoup la citation de Marc Aurèle (philosophe stoïcien) qui illustre bien ce point de vue complètement différent: «Supprime l'opinion; tu supprimes: "J'ai été blessé". Supprime: "J'ai été blessé"; tu supprimes la blessure.» Une fois que ces «opinions de blessure» sont amenées à un niveau conscient et que ces croyances sont démantelées, on se rend compte qu'il n'y a rien à guérir, seulement des idées et croyances inadéquates qui ont besoin de maturité et de sagesse.

Nouvelle croyance: vous n'avez rien à guérir. Il s'agit simplement d'augmenter votre niveau de conscience pour vous libérer de vos schémas inconscients et retirer les obstacles que vous avez construits contre l'amour.

2. Vous devez suivre les «règles de la séduction» pour trouver l'amour: FAUX

Ces fameuses règles, on les voit partout sur internet. C'est le principe du «faites ceci» et «ne faites pas cela». C'est la croyance populaire qu'en adoptant le bon comportement, on trouvera et gardera la bonne personne.

Donc ces conseils sont du style «ne textez pas trop souvent», «ne vous dévoilez pas trop vite» et, apparemment, si vous ne suivez pas ces règles, l'autre personne prendra peur et s'éloignera. Vous la perdrez par votre faute!

La vérité est qu'une personne émotionnellement disponible et prête à s'engager ne se sauvera pas en courant dès les premiers signes de rapprochement. La vérité est que chaque personne a un seuil de tolérance à l'intimité qui a été déterminé par son vécu personnel. Si une personne s'éloigne ou disparaît malgré que votre rencontre s'est bien déroulée, c'est qu'elle a peur de l'intimité et, de façon inconsciente, n'est pas disponible.

Même si cette personne vous a certifié qu'elle était prête à s'engager, c'est son inconscient qui dirige sa vie amoureuse et non son désir conscient. Changer de comportement ne changera pas l'inconscient de l'autre personne. Si vos partenaires potentiels finissent toujours par s'éloigner, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les bonnes stratégies de séduction.

La véritable raison est que vous vous retrouvez inconsciemment avec des partenaires qui ont peur de l'intimité et qui ne sont pas émotionnellement disponibles. Peu importe ce que vous changerez dans votre comportement, ces personnes vont toujours finir par s'éloigner, car elles n'ont pas la capacité, à ce moment de leur vie, de vivre une plus grande intimité émotionnelle. La vraie solution est donc de trouver et comprendre la raison profonde expliquant pourquoi vous vous retrouvez avec ce type de partenaire.

Nouvelle croyance: vous êtes digne d'amour tel que vous êtes et vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un de vous aimer en jouant un jeu de séduction artificiel. En apprenant à vous accepter et vous aimer tel que vous êtes, vous attirerez la bonne personne dans votre vie.

3. Vous devez éliminer les émotions négatives pour trouver l'amour: FAUX

Tout d'abord, il n'y a pas d'émotions négatives. Toutes les émotions ont leur raison d'être; elles font partie du langage qu'utilisent notre corps et notre inconscient. Cette philosophie du «positivisme à tout prix» a été grandement répandue par différents courants de spiritualité et de développement personnel.

L'idée d'éliminer certaines émotions est non seulement nocive au niveau psychologique, elle vous éloigne également de votre authenticité et de votre vulnérabilité. Nous n'avons pas la capacité, en tant qu'êtres humains, de sélectivement ressentir certaines émotions et pas d'autres. Les émotions sont composées d'énergie et il n'est pas possible de les éliminer. Si vous les réprimez par crainte d'être jugé ou de causer des problèmes dans vos relations amoureuses, vous ne ferez que créer d'autres problèmes d'ordre physique ou psychologique.

La meilleure attitude à avoir vis-à-vis de toutes nos émotions est de les accepter sans jugement et d'apprendre à bien les gérer.

Nouvelle croyance: en développant votre intelligence émotionnelle, vous pourrez vivre des relations saines avec les autres et dans vos relations amoureuses.

Laisser croire aux célibataires qu'elles ou ils sont blessés ou font fuir l'autre ne les met pas dans une position de pouvoir, mais les fait plutôt se sentir encore plus misérables. Il est plus que temps de changer cette situation vers une approche qui focalise sur le potentiel intérieur de la personne et sur son pouvoir créateur. S'accepter soi-même totalement et se libérer du passé devraient être les seules stratégies proposées aux célibataires pour trouver l'amour. Et avec les bons outils, tout cela est possible...

