Saviez-vous que le taux de réussite des sites de rencontres est d'à peine 20%? Allez-vous de rendez-vous en rendez-vous pour vous retrouver toujours avec le même résultat? Ou peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir de rendez-vous du tout.

Vous demandez-vous quelle est la raison de toute cette situation?

Ce qui me désole le plus présentement, c'est de voir tous les conseils et informations erronés que l'on donne aux célibataires, les stratégies superficielles et les règles de séduction qui ne mènent nulle part. Tout ça est complètement ridicule! Et pendant ce temps, vous continuez de tourner en rond dans votre vie amoureuse et de vous retrouver toujours avec les mêmes résultats, encore et encore.

Sachez que si vous tournez en rond dans votre vie amoureuse présentement, ce n'est PAS votre faute.

C'est la culture superficielle dans laquelle vous vivez qui vous induit en erreur. Vous n'avez simplement pas la bonne information. Tandis que les gourous de la séduction vous recommandent de changer toute sorte de comportements extérieurs, vous êtes détournée de la véritable source du problème: ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Ce dont vous avez donc besoin, c'est de comprendre exactement quels sont vos obstacles à l'amour et d'avoir les bons outils pour les retirer.

Voici donc le plan d'action que j'utilise pour aider les célibataires. Je l'ai tout simplement appelé CRÉER. Chaque lettre de cet acronyme pointe vers des actions précises, qui créent un réel changement dans la vie amoureuse des célibataires.

Création consciente

Le premier principe est celui de la création consciente. Tous les êtres humains sont des êtres créateurs. Nous sommes constamment en train de créer les circonstances de notre vie, que nous le voulions ou pas.

Il existe deux façons de créer: de façon inconsciente ou de façon consciente. La méthode utilisée par la majorité des gens est la façon inconsciente, c'est-à-dire en étant sur le pilote automatique, en agissant en concordance avec les schémas inconscients qu'ils ont développés au début de leur vie. Ces automatismes sont logés dans notre inconscient et c'est lui qui contrôle les circonstances que nous créons dans notre vie amoureuse.

La création consciente, elle, comporte deux volets principaux: révéler ce qui se trouve dans l'inconscient (rendre l'inconscient conscient) et ensuite utiliser différents outils pour changer les automatismes qui empêchent de trouver l'amour. La visualisation, l'interprétation des rêves et certains exercices écrits sont utilisés simultanément pour arriver à créer de façon consciente une vie amoureuse différente de ce qui a été vécu dans le passé.

Résolution et libération du passé

Toute personne qui cherche à créer un changement dans sa vie amoureuse a un ennemi redoutable: la résistance. La résistance est comme une prison invisible qui vous oblige à constamment vivre dans le passé et à recréer ce que vous y avez connu.

Ce que vous avez vécu dans le passé est ce qui vous est familier et donc confortable pour vous; c'est ce qu'on appelle votre zone de confort. Donc, si vous n'avez pas l'amour dans votre vie présentement, c'est parce qu'il est à l'extérieur de votre zone de confort. Sans vous en rendre compte, cette résistance vous ramène constamment vers ce que vous connaissez déjà, vers ce que vous avez vécu dans le passé. Elle vous ramène constamment vers vos schémas amoureux inconscients, le même type de partenaire, la même dynamique de relation de couple.

La solution est dans la résolution et libération de votre passé.

Pour ce faire, il faudra donc aller vers ce qui est non familier et inconfortable. La raison pour laquelle il est si difficile de transformer votre vie amoureuse est que ce que vous avez à faire est complètement contre-intuitif: vous devez aller en direction de vos peurs.

Épanouissement et acceptation de soi

Un travail primordial à faire sur soi pour être capable de trouver l'amour véritable est celui de l'épanouissement et de l'amour de soi. Si vous ne vous sentez pas comblée par vous-même et votre vie, vous allez vraisemblablement chercher à combler ce manque en transférant cette responsabilité sur la relation amoureuse et votre partenaire.

S'aimer et s'accepter tel qu'on est permet de libérer l'autre du fardeau de devoir valider constamment votre valeur et de vous rassurer.

Non seulement cette responsabilité est-elle injustement lourde à porter pour votre partenaire, mais elle rend la relation malsaine et déséquilibrée. S'aimer et s'accepter tel que l'on est permet de libérer l'autre du fardeau de devoir valider constamment votre valeur et vous rassurer. Cela permet également d'être capable d'établir des limites saines dans la relation amoureuse et de pouvoir la vivre dans l'équanimité.

Expression libre du soi véritable

Lorsque vous êtes né, vous étiez un petit être complet, un cocktail singulier de caractéristiques, d'attributs, de talents, d'aptitudes et de traits de caractère. Aucune personne avant vous n'a été composée de cette combinaison particulière et aucune personne après vous ne le sera dans le futur.

Vous êtes véritablement unique. Cet ensemble de caractéristiques que vous aviez à la naissance est votre Soi véritable, la signature de votre âme. C'est le vrai vous.

Malheureusement, ce merveilleux cocktail a été divisé durant votre adaptation familiale et sociale. Certaines de vos caractéristiques n'ont pas pu s'exprimer librement et elles ont été rejetées dans l'inconscient. En quelque sorte, vous avez perdu une partie de votre identité.

Pour trouver un partenaire qui vous correspond vraiment, il faut d'abord savoir qui vous êtes. Il faut savoir qu'elles sont vos valeurs importantes et ce qui vous fait vibrer. En d'autres mots, il faut savoir quelle est la chanson que chante votre âme.

Rencontre du partenaire qui vous correspond

La création consciente combinée avec l'acceptation et l'expression de soi vous amène finalement à l'élément essentiel pour trouver l'amour véritable: un partenaire qui vous correspond vraiment.

Étant donné que chaque personne est unique, il est important de comprendre quel type de personne vous convient le mieux et avec qui il sera possible de vivre une relation durable et épanouissante. Il n'est donc pas suffisant que cette personne ait la capacité de vivre une véritable intimité émotionnelle, mais il faut également que son âme chante la même chanson que la vôtre.

Le grand secret pour trouver ce partenaire est d'être le plus authentique possible et de vivre une vie alignée avec qui vous êtes réellement. Plus vous vivrez dans votre vérité, plus vous trouverez cette personne rapidement.

Vous avez donc maintenant tous les éléments pour CRÉER l'amour véritable:

Création consciente

Résolution et libération du passé

Épanouissement et acceptation de soi

Expression libre du soi véritable

Rencontre du partenaire qui vous correspond

Évidemment, ceci est un processus et il ne se fait pas en cinq minutes, mais il est plus que possible pour vous de CRÉER et de trouver l'amour véritable! Il suffit de prendre la décision consciente de se donner tous les moyens pour y arriver...

