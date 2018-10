Le plus gros obstacle que nous devons tous surmonter lorsque nous désirons créer un changement dans notre vie est de nous libérer de notre passé. Toutes les interactions que nous avons vécues avec les autres, tous les événements qui ont marqué notre vie et toutes les situations qui nous ont marquées de façon plus ou moins significative, toutes ces informations sont inscrits à l'intérieur de notre cerveau.

En quelque sorte, notre cerveau est un enregistrement de notre passé et il contient la programmation que ce passé a générée. Et cette programmation compose le système d'exploitation que vous utilisez tous les jours pour vaquer à vos diverses activités. Il est votre pilote automatique. En bref, votre passé est votre pilote automatique.

Tous les matins, donc, vous vous réveillez, commencez à penser à tous vos problèmes, au travail qui vous attend plus tard et aux différents événements que vous devrez traverser durant la journée. Vous jetez un coup d'oeil à votre téléphone, vous vous levez, faites votre café, allez prendre votre douche, prenez votre déjeuner et partez travailler. Et le lendemain, vous recommencez le tout.

Ce qui est frappant dans ce scénario est qu'il ne contient pas beaucoup de décisions conscientes; presque tout se fait de façon automatique.

La très grande majorité des pensées que vous avez et des émotions que vous ressentez durant la journée apparaissent de façon préprogrammée et prévisible. En d'autres mots, vous avez perdu votre liberté au profit de la programmation créée par votre passé et vos habitudes.

Nous, les êtres humains, sommes des créatures d'habitudes. 95% de ce que nous faisons et vivons est automatique. D'un côté, c'est absolument merveilleux (imaginez si vous aviez à réapprendre à attacher vos lacets de chaussures tous les matins), et de l'autre, cela nous enferme dans la prison de notre conditionnement.

Ce conditionnement nous ramène constamment vers les mêmes pensées, les mêmes émotions et les mêmes situations.

Encore et encore et encore. Et il en est de même pour notre vie familiale et sociale, notre vie professionnelle et notre vie amoureuse. Il y a des variantes, évidemment, mais en gros, le thème principal reste toujours le même, un peu comme la trame sonore d'un film qui revient sans arrêt en musique de fond tout au long de votre vie.

Toujours la même chanson

Quelle est la trame sonore de votre vie amoureuse? Quelle histoire revivez-vous sans arrêt dans vos relations? Quelle est cette chanson que vous entendez constamment dans votre esprit concernant les relations amoureuses?

Cette chanson qui tourne en boucle dans votre esprit est ce qui vous garde coincé-e dans vos schémas inconscients et qui vous fait revivre la même histoire sans arrêt, un peu comme le personnage de Bill Murray dans le film Le jour de la marmotte. Au cas où vous n'auriez pas vu le film, le personnage principal doit revivre sans arrêt la même journée jusqu'à ce qu'il ait compris ce qui cloche dans son attitude. C'est complètement hilarant et la petite leçon philosophique incluse dans l'histoire en a fait un classique du genre.

Cette chanson, donc, est inscrite dans votre cerveau. Elle a été écrite par une série d'événements que vous avez vécus et que vous revivez sans arrêt dans votre imagination à travers les différentes pensées automatiques que vous avez dès votre réveil, chaque matin et tout au long de la journée. Ces pensées sont associées à des lieux, des gens et des événements qui sont, à leur tour, associés à des émotions.

Les pensées sont le langage du cerveau et les émotions sont le langage du corps. Ce que vous pensez et ressentez est donc ce qui crée votre état d'être, votre état de conscience. Si votre état d'être est créé par des pensées automatiques que vous avez dès le réveil, cela signifie donc que vous vivez constamment dans le passé. Cela signifie que chacune de vos journées est une variante de votre version personnelle du Jour de la marmotte. Et il en est ainsi pour toutes les sphères de votre vie, incluant votre vie amoureuse.

Se libérer du passé

Puisque nos pensées et nos émotions créent notre état d'être et que celui-ci crée notre réalité, nous pouvons en déduire que la solution pour se libérer du passé est de les changer. En changeant nos pensées et nos émotions, nous changeons notre énergie, et en transformant notre énergie, vous modifions notre vie.

Lorsque nous changeons nos pensées et nos émotions, nous transformons les connexions neuronales de notre cerveau ainsi que la composante chimique des émotions qui circule dans notre corps.

Si nous arrivons à maintenir suffisamment longtemps ces nouvelles pensées et émotions, nous arrivons à créer une nouvelle réalité. Nous pouvons, comme le personnage du Jour de la marmotte, cesser de répéter sans arrêt la même journée, la même chanson, la même histoire.

Nous avons donc deux options: nous pouvons être définis par nos souvenirs ou par une vision du futur. Nous avons le choix entre être en mode réactif ou en mode créatif. Notre mode de fonctionnement par défaut est le mode réactif; c'est le mode de survie et de l'emprise de l'ego. C'est un mode de fonctionnement où nous sommes constamment en train d'essayer de prouver notre valeur, de nous défendre, de nous protéger et de nous cacher.

Réalisez-vous la quantité d'énergie que vous dépensez chaque jour à prouver, défendre, protéger et cacher? Pouvez-vous imaginer tout ce que vous pourriez réaliser si, à la place, vous utilisiez toute cette énergie pour créer de façon consciente?

La création consciente

C'est quoi, créer de façon consciente? Comme vous venez de le voir, pour changer de vie, il faut changer son énergie, il faut changer sa fréquence vibratoire. Il faut se libérer du passé en changeant nos pensées et nos émotions. Il faut se créer un nouveau pilote automatique qui sera adapté à ce que nous désirons consciemment avoir dans notre vie. Si vous désirez avoir l'amour dans votre vie, vous devez donc vous créer une vision de l'amour qui correspond à ce que vous désirez vivre. Vous devez aussi créer de nouvelles connexions neuronales qui correspondent à cette vision et aussi créer les émotions que vous désirez vivre dans cette relation AVANT de l'avoir trouvée.

L'erreur que nous faisons tous est de croire que nous devons attendre que les situations de notre vie changent pour pouvoir changer notre état d'être.

Le gros problème est que ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. La seule façon de changer vos circonstances est en devenant supérieur à elles. Lorsque vous arrivez à enseigner à votre esprit et à votre corps à créer l'état d'être que vous désirez dans votre vie, peu importe les circonstances extérieures, vous entrez directement en contact avec votre pouvoir créateur. Lorsque vous laissez vos circonstances contrôler vos émotions et votre état d'être, vous êtes une victime.

Lorsque vous apprenez à contrôler vos pensées, vous devenez un être créateur rempli de pouvoir.

Évidemment, cela demande de la pratique, du temps et de la répétition. C'est comme si vous désiriez apprendre à jouer du violon. Vous aurez besoin de pratiquer chaque jour pour pouvoir faire des progrès et arriver à maîtriser l'instrument. La création consciente fonctionne exactement de la même façon. C'est la loi de la pratique: nous excellons à ce que nous pratiquons souvent et longtemps.

Lorsque nous excellons à créer les émotions que nous désirons vivre malgré les circonstances extérieures, nous ne dépendons plus de rien ni de personne. Rien ni personne ne peut nous les enlever ou nous contrôler. Nous sommes en pleine maîtrise de notre pouvoir créateur et nous sommes supérieurs à notre environnement et à nos circonstances. En conséquence, nous sommes libérés de notre passé et notre nouvel état d'être nous permet de vivre une nouvelle réalité...