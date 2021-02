Vague de dénonciations: au tour de Yann Perreau de briser le silence

Après Maripier Morin et Julien Lacroix au cours des mois précédents, c’est au tour du chanteur Yann Perreau de donner de ses nouvelles, ce mardi 23 février, un peu plus de sept mois après avoir été l’un des nombreux artistes de l’industrie du divertissement visés par de nombreuses allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles.

Évidemment, le tout s’est fait par l’entremise de son compte Instagram.

Dans un message adressé à ses quelque 12 000 abonnés, Yann Perreau a abordé le cheminement personnel qu’il dit effectuer à l’heure actuelle, et a présenté des excuses «aux personnes qu’il a choquées et déçues».

«Je comprends qu’il puisse y avoir certains malaises à mon égard, mais j’ai espoir qu’on perçoive ma franchise et mon intégrité. J’ai rédigé moi-même cette lettre. Il n’y a aucune agence de relations publiques derrière moi. J’assume mes responsabilités», a-t-il déclaré d’emblée.

«D’avoir été au coeur de cette tempête médiatique, personnelle et professionnelle m’a profondément secoué. Mon travail d’introspection m’a définitivement fait prendre conscience des conséquences négatives que mes actes et propos irréfléchis ont pu causer: d’abord sur la vie des personnes qui ont senti le besoin de les dénoncer, puis sur la vie des gens autour de moi. D’ailleurs, cette réflexion se poursuit.»