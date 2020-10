Maripier Morin brise le silence

«Je réalise que je dois revenir à la base et adopter un mode de vie plus sain. Pour y arriver, j’apprends à mieux gérer ma personnalité excessive qui s’exprime dans toutes les sphères de ma vie. J’ai passé les derniers mois à travailler mon rétablissement, entourée de professionnels qui m’aident à évoluer. Pour le moment, je considère que cette démarche m’appartient. Je chemine tranquillement, en continuant les prises de conscience nécessaires à mon évolution et à la reprise graduelle de mes activités professionnelles.

«Les derniers mois se sont déroulés sous le signe de la prise de conscience. Le chemin est difficile, mais nécessaire. Nécessaire parce que depuis quelques années j’avais des habitudes de vie qui ne reflètent pas la personne que je veux être et malgré moi j’ai déçu des gens, ce que je regrette profondément» a-t-elle déclaré, affirmant notamment mettre l’accent sur la responsabilité et l’honnêteté dans sa démarche.

Maripier Morin a donné de ses nouvelles, ce lundi 19 octobre, pour la première fois depuis qu’elle a quitté la vie publique après que l’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin eut allégué avoir été victime d’agression sexuelle et de racisme de la part de l’animatrice et comédienne.

«Apprendre, grandir et être plus conscient de soi et des autres est le travail d’une vie, mais une chose est certaine, je tente chaque jour de devenir une meilleure version de moi-même. Un jour à la fois, dans la bonne direction», a-t-elle conclu.

Une façon de tâter le pouls du public en vue d’un éventuel retour dans la sphère publique?

Au moment de publier ces lignes, la publication avait été aimée par plus de 15 000 internautes. Les messages d’encouragement et les emojis de coeur ont également abondé sous ladite publication.

Rappelons qu’à la suite des allégations de Safia Nolin, la plupart des projets auxquels avait pris part l’animatrice et comédienne avaient été retirés des différentes plateformes de diffusion. Maripier Morin avait également perdu du même souffle d’importants contrats avec les entreprises Blush Lingerie, Bon Look, Buick, Marché GoodFood, et Bell Média.