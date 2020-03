Le maire de la Ville de Hampstead, William Steinberg, a minimisé la crise de la COVID-19, jeudi, en prétendant qu’il ne faut pas croire les médias puisqu’il «supposent toujours le pire».

«Ne croyez pas les médias lorsqu’ils brossent un tableau très sombre. Ils supposent toujours le pire afin d’avoir l’histoire la plus spectaculaire», a-t-il écrit dans un message Facebook publié sur la page Facebook de Hampstead.

Dans le long message adressé à ses citoyens intitulé «Les épidémies finissent toujours par prendre fin», M. Steinberg affirme aussi certaines choses à propos de la COVID-19 qui n’ont toujours pas été confirmées. Il indique qu’«au fur et à mesure que les gens attrapent [le virus] ils développent une immunité et ne peuvent plus être des vecteurs de transmission».