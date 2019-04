«Nettoyage ethnique»: François Legault demande à William Steinberg de s'excuser

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault demande au maire de Hampstead, William Steinberg, de s'excuser pour avoir affirmé que le projet de loi 21 représente une forme de «nettoyage ethnique».

Lors d'une conférence de presse vendredi dernier, le maire Steinberg a affirmé qu'«une société laïque n'impose pas une religion par-dessus les autres», ajoutant que le projet de loi 21 est «une tentative de faire exactement cela».

«Le résultat sera que les juifs, les musulmans et les sikhs ne viendront pas à un endroit où leurs perspectives d'emploi seront limitées. Ceux qui vivent déjà ici auront tendance à partir», a-t-il poursuivi.

Il a complété son raisonnement en soutenant que ce projet de loi «est une tentative de faire partir ceux qui pratiquent des religions minoritaires, ne laissant que des non-croyants et des chrétiens au Québec. C'est du nettoyage ethnique — pas avec un fusil, mais avec une loi. C'est raciste et c'est ignoble.»

Confronté à ces propos mardi, le premier ministre Legault a lancé un appel à débattre dans un climat serein. Il a demandé que M. Steinberg s'excuse pour ses propos.

M. Legault a dit comprendre que les Québécois aient des opinions différentes sur le projet de loi 21, mais croit qu'il est possible de débattre de façon respectueuse.

«Les Québécois sont des gens accueillants, les Québécois ont le droit de demander qu'au Québec, les personnes qui travaillent pour le gouvernement qui sont en autorité ne portent pas de signes religieux.

«C'est raisonnable et modéré, (...) c'est une demande qui est légitime», a-t-il déclaré.

M. Legault a fait valoir que le maire de Hampstead a déjà été rappelé à l'ordre par des membres de la communauté juive dans le passé.

"Quand on sait ce qui est arrivé à ce peuple-là... de comparer ce qui se passe au Québec, je pense que ça n'a pas de bon sens", a déclaré le premier ministre.

Sans pointer du doigt M. Steinberg, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) du Québec a dénoncé les "propos déraisonnables" qui attisent la méfiance et l'inquiétude des gens touchés par le projet de loi.

1/2 Dans un débat de société aussi sensible, les propos déraisonnables ne servent qu'à attiser la méfiance de part et d'autre et l'inquiétude des gens affectés par le PJL 21. — CIJA-Qc (@CIJAQC) 5 avril 2019

2/2 Dans une société démocratique comme la nôtre, nous avons tous le devoir de débattre respectueusement. — CIJA-Qc (@CIJAQC) 5 avril 2019

D'autres élus de l'Assemblée nationale ont aussi condamné les propos du maire de Hampstead et demandé des excuses. Le député libéral David Birnbaum, en outre, dit qu'ils étaient "blessants" et "profondément inappropriés".

Son collègue Gaétan Barrette a eu à travailler avec M. Steinberg par le passé. "C'est une personne qui a son franc-parler et là, je pense que c'est allé trop loin. De suggérer qu'on est dans une situation de nettoyage ethnique, franchement!"

Des propos décriés aussi par Lionel Perez

Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal, Lionel Perez, s'est lui aussi montré «scandalisé» des propos de M. Steinberg. «Ces propos sont inacceptables et odieux dans une société comme la nôtre. Comme élus, on a l'obligation de peser ses mots et d'utiliser des propos modérés. Ça n'a été aucunement le cas. Quand on parle de nettoyage ethnique, on parle de meurtres. On parle de tueries. Qu'on parle du Rwanda, de Bosnie ou d'autres génocides. Ça n'a pas sa place ici. Je suis contre la loi, mais je n'ai jamais utilisé des propos aussi incendiaires que ceux de M. Steinberg», a-t-il déclaré mardi.

Lionel Perez réclame à son tour des excuses du maire Steinberg. «Les mots qu'il a utilisés en fin d'après-midi pour essayer de s'expliquer ne sont pas satisfaisants. Il doit être sans équivoque. Ça ne représente aucunement les valeurs québécoises et je pense que ça peut mener aux dérapages.»

D'autre part, M. Perez estime que la tenue de ces propos controversés font que l'on débat sur la forme plutôt que sur le fond concernant le projet de loi 21. «Ce n'est pas à l'avantage de la cause de ceux qui sont contre le projet de loi.»

Il remet en question sa participation à la manifestation de dimanche prochain qui aura lieu à Côte-Saint-Luc, organisée par William Steinberg. «Je ne peux pas compromettre mes principes, mes convictions, avec des propos qui sont totalement inacceptables», estime-t-il.

Avec Catherine Lévesque et Olivier Robichaud du HuffPost Québec