WeChalet, le nouveau Airbnb québécois du chalet

Il ressemble visuellement au populaire site de réservation de logements Airbnb, mais est 100% québécois et se spécialise dans les propriétés en nature. Enfin, WeChalet fait entrer la location de chalets au Québec dans la modernité avec sa nouvelle plate-forme disponible en ligne et sur mobile. Fini les sites archaïques, la confusion pour la réservation, les délais d’attente de confirmation, et l’incertitude pour le paiement, WeChalet propose une recherche simplifiée sur une page au design épuré et un paiement sécurisé et automatisé à même le site ou l’application. Et oubliez les doubles réservations. Les calendriers de disponibilité des propriétés sur WeChalet sont synchronisés à tous les autres sites où les mêmes demeures sont aussi inscrites. Ainsi, les potentiels clients voient en temps réel si le chalet est libre lors des dates qu’il convoite, sans craindre que quelqu’un l’ait devancé sur un autre site. Autre avantage : il est totalement gratuit d’afficher son cottage sur la plate-forme, contrairement aux autres sites de réservation bien connus comme chaletsalouer.com ou chaletsauquebec.com. WeChalet percevra cependant une commission sur chaque réservation.

Capture d'écran WeChalet WeChalet