Soutenir la mode d'ici en achetant local et en ligne

La CAFA (Canadian Arts and Fashion Awards) s’est associée avec le magazine de mode Fashion pour lancer Wear Canada Proud (porter le Canada fièrement), deux journées de magasinage en ligne, les 16 et 17 juin.

Le but? Soutenir les créateurs de mode canadiens qui ont été touchés de plein fouet par la pandémie de la COVID-19. On pourra se procurer des vêtements pour elle et lui, ainsi que des accessoires et des bijoux.