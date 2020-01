Maripier Morin dévoile sa ligne de maillots de bain Ornorm

A post shared by MARIPIER (@maripiermorin) on Jan 26, 2020 at 9:32am PST

View this post on Instagram

A post shared by ORNORM (@ornorm.officiel) on Jan 26, 2020 at 4:00pm PST

View this post on Instagram

Les mannequins qui portent les autres modèles de sa griffe se nomment Désirée, Charlie, Annie Sama. Elles portent des maillots une pièce et des bikinis, tous noirs. En regardant les vidéos, les modèles semblent être déclinés également en orange brûlée et en vert foncé - et s’adressent à des femmes aux formes et grandeurs différentes.