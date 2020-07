Voici à quoi ressembleront les «télétravailleurs» dans 25 ans

Nos déplacements du lit au bureau et le manque général d’exercice et de lumière du soleil pourraient augmenter la probabilité de développer une mauvaise posture, du «tech neck» (aussi appelé cyphose cervicale), des rides, des microtraumatismes répétés et des cernes, affirment-ils. Les chercheurs pensent même que la perte de cheveux deviendra plus courante.