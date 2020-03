microgen via Getty Images

La salle de sport a fermé, le studio de yoga aussi. Après quelques jours à faire la patate sur le divan, vous avez envie de bouger? Voici les six meilleures applications et sites d’entraînement à domicile gratuits et en français.

Envie d’un entraînement intense, de top qualité et 100% gratuit? Vous pouvez compter sur la magnifique application de Nike. Vous avez le choix entre des programmes d’entraînement mis au point par des professionnels et même des athlètes.

Parmi les gros atouts mis à part la gratuité, vous n’avez pas nécessairement besoin d’équipement, vous pouvez choisir le groupe musculaire à travailler, le niveau d’intensité, le type d’entraînement (entre endurance, mobilité, renforcement et yoga), et en plus une voix en français vous rappelle comment vous placer et faire les mouvements pendant l’entraînement.

C’est notre appli numéro un depuis longtemps.

Les options de cette application sont quasi illimitées. Vous avez le choix entre des plans d’entraînement, des séances à l’unité divisées selon le type d’exercice que vous désirez et vous pouvez suivre divers coaches professionnels.

Vous avez envie de Pilates, de défis physiques, de camps d’entraînement, d’avoir un fameux V au bas du ventre, ou des abdos de rêve, vous trouverez ici votre compte.

Si la plupart des programmes sont payants, une multitude de circuits guidés (en vidéo et audio) sont offerts gratuitement et en français dans la section entraînements. De la pause étirement de 3 minutes au bureau à la séance complète de plus d’une heure.

Petit bémol, c’est parfois difficile de naviguer sur l’application tant il y a d’options.

Daily Yoga

Ne s’improvise pas maître yogi qui veut. Il faut certaines connaissances de base et des techniques pour pouvoir apprécier une séance complète à la maison. Daily Yoga propose des initiations aux débutants, du yoga pour booster le système immunitaire (pratique en temps de pandémie) ou d’autres formules plus athlétiques. Bref, il y a des sessions pour tous les goûts, offertes gratuitement, avec indications audio et vidéo. Namasté!

Vous n’avez jamais été un réel adepte de la salle de sport, mais avez tout de même envie de vous bouger un peu. Ça se fait en 7 petites minutes que vous pouvez répéter à votre guise pendant la journée.

Ses programmes HIIT composés de 13 exercices à faire pendant 30 secondes chacun sont gratuits et ne nécessitent qu’une chaise et un mur. Oui, n’importe qui peut se lancer!

Votre coach est en quarantaine, mais vous avez quand même besoin de quelqu’un pour vous motiver? Téléchargez Sworkit spécialisée dans le coaching personnel.

Même principe que la plupart des apps, on retrouve ici plusieurs types d’entraînement (cardio, force, musculation, Pilates et yoga) à faire chez soi sans matériel requis, avec guide audio et vidéo.

Ce qu’on aime surtout de Sworkit, c’est qu’elle est simple à utiliser, le design est magnifiquement minimaliste, et les entraînements sont vraiment personnalisables. Bref, ça nous donne envie d’y revenir et de tenir nos bonnes résolutions.

L’application propose un essai gratuit de 7 jours pour vous familiariser avec ses fonctionnalités.

Ce n’est pas une application, mais un site Web. Québécois, qui plus est! Et il renferme plus de 400 vidéos d’entrainement en français offertes gratuitement jusqu’au 30 mars, en raison de la pandémie de COVID-19.

Vous voulez travailler votre souplesse, prendre du muscle ou améliorer votre cardio, l’entraîneuse Cathy Lam a tout pour vous faire bouger 24h par jour, 7 jours sur 7, en plus de vous garder motivé.