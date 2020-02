Voici à quoi ressemble vraiment la vie lorsqu'on pèse plus de 400 livres

À presque 44 ans, je vis depuis près de trois décennies avec un poids de plus de 300 livres. Mon poids adulte le plus bas a été de 325 livres en juin 2000. Il a fallu une restriction alimentaire extrême et beaucoup de marche (j’habitais à New York) pour arriver à ce nombre (à partir d’un poids de départ de 380 livres environ 18 mois plus tôt) . Il y a eu aussi beaucoup de changements dans mon poids (le yo-yo causé par les régimes) durant cette période.

Mes comportements étaient loin d’être sains, bien que ma perte de poids ait été saluée (par les gens qui ont pu le remarquer) comme une preuve que je travaillais pour être en meilleure santé. Ha! Pas tellement. Je travaillais pour être mince, et si vous ne pensez pas qu’il y a une différence, vous vous trompez profondément. La minceur à tout prix ne rendra pas une personne en bonne santé, mais c’est exactement ce que la société attend des gros.

Neuf mois après avoir atteint le nombre «325» sur ma balance, j’ai repris 75 livres. Je pèse actuellement 445 livres.

Ce n’est qu’un exemple de mes nombreuses années de «succès» avec les régimes. Je ne serai jamais mince, et j’en ai tellement soupé de me poser des questions stupides, insultantes, ridicules et invasives sur la vie dans un corps gras, comme si j’étais un objet de fascination affreux.

Pour que j’aie «honte» de ne pas avoir un corps plus mince, on m’a dit que je mourrais d’une crise cardiaque à tout moment (celle-là, je l’entends depuis que j’ai 15 ans). Les corps qui ressemblent aux miens sont apparemment une plus grande menace que le terrorisme! Pensent-ils que nous allons tous exploser? Je dis ça avec une certaine auto-dérision, mais il est aussi incroyablement alarmant de savoir qu’un chirurgien américain tienne de tels propos.

On m’a carrément dit de me suicider pour épargner aux contribuables ce qu’il en coûte de prendre soin de moi et pour épargner ceux que j’aime - en supposant que quelqu’un puisse m’aimer, ha ha! Cette insulte vient des commentaires d’une vidéo YouTube dans laquelle je me trouvais. Et si vous avez envie de me dire de ne pas lire les commentaires, je vous invite à lire ce que l’écrivain anonyme Your Fat Friend a à dire à ce sujet - surtout si vous êtes mince.

Et bien sûr, la plupart du temps, on dit que cette humiliation est exprimée par «préoccupation» pour notre santé. Pourtant, ça vient souvent de gens qui ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils ne se soucient pas de la santé de quelqu’un qui me ressemble - des gens qui, en fait, sont parfaitement heureux de briser notre santé physique et mentale pour essayer de nous rendre plus petits (je pense à Jillian Michaels), surtout quand faire ça les rend riches et célèbres.