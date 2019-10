Prendre du plaisir à une vie plus minimaliste

Sans forcément se transformer en fervent militant du zéro déchet, voici des astuces simples et concrètes pour accéder à un mode de vie plus respectueux et en s’amusant. Pas plate du tout!

Nous avons interviewé les deux autrices de l’ouvrage «Minimal, pour un mode de vie plus durable» , en librairie depuis le 16 octobre. Laurie Barrette et Stéphanie Mandréa, derrière le blogue et compte Instagram Dans le sac, nous partagent leurs trucs et astuces pour consommer moins, mais mieux; bien recycler pour donner une seconde vie aux vêtements ou objets de déco; ou encore se mettre à la fabrication de cosmétiques et déos.

Les mots «écoresposable» et «durabilité» vous collent des crises d’angoisse, ou terme plus tendance vous rendent écoanxieux ?

Pas question de culpabiliser, mais de proposer

«Le déclic est venu pour nous il y a 5 ans à la lecture de Zéro déchet de Béa Johnson, Française installée aux États-Unis, qui avec sa famille a réussi réussi à limiter ses déchets à moins de 1 kg par an! Puis on a lancé notre blogue, puis notre compte Instagram suivi par 60 000 personnes. On nous posait tant de questions sur comment procéder pour accéder à un mode de vie plus respectueux», expliquent les autrices.

Celles qui ne se revendiquent pas être Zéro déchet, mais qui assurent faire du mieux qu’elles peuvent au quotidien, aspirent à partager leur fun.

Semer la graine de la durabilité dans les esprits est leur credo.

«En commençant par revoir notre façon de consommer. Exemple pour les vêtements, secteur des plus polluants, on a revu complètement nos habitudes. Pourquoi coller aux tendances? Les modèles plus intemporels perdurent dans le temps. On se procure des vêtements seconde main, on échange via le Shwap Club notamment, super initiative montréalaise. On en prend soin de nos vêtements! Il y a des astuces simples comme ne pas utiliser trop de détergent, c’est une erreur. Ne pas trop laver non plus nos habits. Fini la sécheuse qui les use plus rapidement. Voyez, ce n’est pas compliqué.»

Pas compliqué en effet, cela se corse (un peu plus) si on s’attaque à la fabrication de nos propres cosmétiques, rayon des plus polluants également. Rien n’est impossible. Déo, crème pour le corps, pour le visage, les jeunes femmes proposent des recettes maison, à tester. Chaque corps réagissant différemment, il faut faire des tests.