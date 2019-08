Un «club pour femmes échangistes» pour une mode écoresponsable

Le mot «Shwap» vient de «shop» (magasiner) et «swap» (échanger). Le Shwap Club, en fait, est une boutique basée sur le principe du troc, de l’échange de vêtements. C’est du 1 pour 1; pour chaque morceau que vous apportez - cela peut aussi être une paire de chaussures ou un sac à main -, vous pouvez repartir avec un autre de la boutique. L’entrée unique y est - en temps normal - 16 $ plus taxes. Il y a aussi possibilité de se procurer un abonnement annuel (et d’y aller aussi souvent qu’on veut!) pour 90 $ plus taxes.

Cette semaine, dans le cadre du Festival Mode et Design, le Shwap Club vous convie à un événement qui vous donne l’occasion de renouveler notre garde-robe ET de faire notre BA de la semaine: Shwappons au profit du Chaînon .

Pour l’événement hors site du FMD, «les gens, incluant les membres, doivent acheter un billet pour la soirée étant donné que toutes les recettes de la soirée vont directement au Chaînon», précise-t-elle. L’entrée est 10 $ en prévente sur Eventbrite et à 15 $ à la porte, s’il reste des billets. «C’est une façon pour nous de faire découvrir le concept - à rabais -», précise Annette. On pourra y échanger jusqu’à un maximum de 10 vêtements par personne.

Les «next steps»

Annette, qui est aussi avocate à temps plein chez Bell Média, confie qu’avec le roulement des vêtements: «c’est un magasin qui fournit plus rapidement que le Zara et le H&M. C’est le fun de pouvoir être une vraie compétition au fast fashion.»

Le Shwap Club offre depuis plus d’un an une façon différente de consommer la mode, plus écologique et responsable. «Je n’avais vraiment aucune attente quand j’ai lancé ce projet. Je me suis dit que ça allait être un truc le fun, une passion, un petit hobby et tout, et ça a pris une toute autre tournure», souligne-t-elle. «Après un an, je vois qu’il y a un vrai engouement, les gens sont contents et aussi vraiment engagés dans la communauté.»

L’équipe du Shwap Club travaille aussi à implanter des cartes de membres, un nouveau système informatique et une gestion de l’inventaire plus sophistiquée. «Maintenant, on fait vraiment suivre le morceau lorsqu’il arrive jusqu’à la fin de sa vie en magasin. Il n’y a pas de morceau qui reste en boutique plus d’un mois », dit Annette, qui s’apprête à ouvrir un deuxième local, forte de son succès.

«Shwappons au profit du Chaînon» a lieu ce jeudi 22 août, de 18h à 21h, au 642, rue de Courcelle, #306. Le Festival Mode et Design se poursuit quant à lui jusqu’au 24 août.