Vacances COVID-19 : des activités sans contact au Québec

Un film au ciné-parc

A post shared by Alysson 📸🌿 (@alyssonxo) on Jul 8, 2018 at 5:28pm PDT

View this post on Instagram

Visite au musée

A post shared by Musée d'art de Joliette (@museejoliette) on Feb 26, 2019 at 4:19pm PST

View this post on Instagram

Camper et pêcher

Dès le 1er juin, campings, chalets, ZEC, et pourvoiries pourront de nouveau accueillir les amateurs de nature. Profitez-en pour souffler au grand air et à distance des autres plaisanciers.

Pédaler sur le P’tit train du Nord

A post shared by Hélène Drouin (@helene.drouin) on Sep 14, 2019 at 10:28am PDT

View this post on Instagram

Souvent considéré comme la piste cyclable la plus agréable de la Belle Province, Le P’tit Train du Nord dans les Laurentides s’étend sur 232 kilomètres et traverse de beaux paysages et des villages pittoresques. Certains commerçants du coin ont fait savoir qu’ils seront ouverts pour la saison estivale. Sachez toutefois que les points d’eau, les installations sanitaires, bornes de réparation et haltes de repos sont fermés.