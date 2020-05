Les 15 terrains où jouer au golf cet été au Québec

VichienPetchmai via Getty Images

L’été 2020 ne sera en rien comparable aux années précédentes dû à la pandémie de la COVID-19. De tous les sports actuellement permis par le gouvernement du Québec, le golf est celui qui se prête probablement le mieux à la distanciation sociale. Voici notre palmarès des plus beaux terrains de golf au Québec pour profiter de l’extérieur tout en bougeant.

L’industrie du golf au Québec a instauré un protocole strict, qui sera en mesure d’assurer la sécurité de tous et toutes. Si vous n’avez jamais encore taquiné la petite balle blanche, ou si vous êtes dû pour un retour sur les verts, l’été 2020 sera le bon moment pour le faire. Parce que non, le golf n’est pas qu’un sport élitiste de riches. Vous avez dans la province une foule d’options avec une gamme de prix variés. Et pour ce qui est de l’étiquette ferme, ne vous inquiétez pas tout le monde évolue, c’est de moins en moins à la mode de rentrer son polo dans ses pantalons!

Si vous avez besoin d’équipement, pourquoi ne pas encourager une entreprise bien de chez nous où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin et à très bon prix? Rendez-vous sur Golf Avenue.

Et maintenant que vous avez des bâtons, voici une liste de terrains publics du Québec pour tous les niveaux et budgets.

La grande région de Montréal

Ce n’est pas les options golf qui manquent dans la région métropolitaine, des grands clubs privés aux parcours facilement accessibles en transports en commun.

Si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous mettre tranquillement les pieds dans l’eau, le golf municipal est l’endroit. Prêt pour un parcours normal de 3 à 9 trous à l’ombre des pyramides olympiques? Il est facilement accessible et offre également un champ de pratique.

Niveau de jeu: débutant.

Prix: de 5$ à 17$.

Ce club de golf situé à la pointe de l’île offre deux 18 trous de haute qualité. Le parcours de l’Irlande vous fera voyager de l’autre côté de l’Atlantique avec son design style «links», un classique des parcours en Angleterre, en Irlande et en Écosse. De l’autre côté de l’autoroute, vous avez le parcours de l’Île qui est plus boisé et présente plusieurs obstacles d’eau.

Niveau de jeu: pour tous.

Prix: de 29$ à 55$ en semaine et de 29$ à 67$ en fin de semaine.

Ce club de golf semi-privé situé à L’Île-Bizard offre deux terrains de 18 trous. Si vous devez être membre pour jouer le parcours bleu, pas nécessaire pour le parcours rouge qui lui est ouvert au public. Un peu difficile d’accès, mais la route en vaut clairement le coup.

Niveau de jeu: intermédiaire à avancé.

Prix: de 25$ à 57$ en semaine et de 30$ à 68$ en fin de semaine.

Ici, vous en trouverez pour tous les goûts. Si vous débutez, ils offrent un parcours par 3 de 18 trous. Si vous êtes un expert, vous pouvez jouer le parcours des Seigneurs - qui à son plus long fait 7004 verges.

Niveau de jeu: pour tous.

Prix: de 10,45$ à 48,70$ en semaine et de 10,45$ à 59,14$ en fin de semaine.

Laurentides

Pour ceux qui ont un chalet dans les pays d’en haut, beaucoup d’options s’offrent à vous. Tant qu’à être dans le coin - n’oubliez pas de limiter vos déplacements entre régions - pourquoi ne pas vous payer la traite?

Certes, on veut rendre le golf accessible, mais il faut aussi se faire plaisir. La région de Tremblant est là pour vous! Avec 4 clubs publics de grande qualité, le tout dans un décor enchanteur, vous en avez assez pour vous amuser tout l’été. Le Diable, Le Géant, La Belle et La Bête auront de quoi vous émerveiller.

Niveau de jeu: intermédiaire à avancé.

Prix Le Diable et le Géant: de 69$ à 109$ en semaine et de 79$ à 129$ en fin de semaine.

Prix La Belle et la Bête: de 30$ à 99$ en semaine et de 30$ à 109$ en fin de semaine.

Estrie/ Cantons de l’Est

Avec le tourisme international probablement sur la glace pour l’été, pourquoi ne pas visiter le Québec avec son sac de golf? La région de l’Estrie et des Cantons de l’Est vous offre tout ce qu’il vous faut, de l’ascension du Mont Mégantic à un 18 trous en famille.

Le club fondé en 1992 a été dessiné par l’architecte montréalais Graham Cooke. Le parcours peut se jouer entre 5181 verges pour les débutants - et 7036 verges pour les golfeurs plus aguerris.

Niveau de jeu: intermédiaire à avancé.

Prix: de 30$ à 56$.

Situé au pied de la montagne du même nom, ce golf offre des vues panoramiques parmi les plus belles du Québec.

Niveau de jeu: pour tous.

Prix: de 22,50$ à 44$ en semaine et de 22,50$ à 53,50$ en fin de semaine.

Pakorn_Khantiyaporn via Getty Images

Lanaudière

Nous avons deux clubs à vous proposer pour la région de Lanaudière.

Situé à une trentaine de minutes de l’île de Montréal, ce golf - perché sur une butte et avec ses grands pins qui bordent les allées - vous transportera le temps d’une partie dans le sud des États-Unis. Des terrains publics de la région, c’est celui qui offre l’une des meilleures qualités de jeu - et ce à des prix très raisonnables.

Niveau de jeu: pour tous.

Prix: de 21,74$ à 47$ en semaine et de 21,74$ à 48$ en fin de semaine.

Ce n’est pas ici que vous allez marcher lors de votre ronde, une voiturette y est obligatoire - et avec raison. Ce terrain sillonne les montagnes et vous offre des vues à couper le souffle. Des départs avec des allées à des dizaines de mètres plus bas, en passant par un vert perché sur une chute, vous allez en prendre plein la vue.

Niveau de jeu: pour tous.

Prix: de 28,27$ à 65,20$.

Région de la Capitale-Nationale

Vous êtes tanné(e) de vous promener dans le Vieux-Québec ou sur les Plaines d’Abraham? Voici deux belles suggestions dans la région.

On commence avec un terrain un peu haut de gamme, mais qui en vaut l’investissement. Du golf de haut niveau fait pour les vrais amateurs qui veulent une expérience digne d’un parcours de championnat.

Niveau de jeu: intermédiaire à avancé.

Prix: 175$.

Situé juste au nord de Québec, sur le bord de l’autoroute 73, le Golf de la Faune offre un parcours de style links dans un décor tout au naturel.

Niveau de jeu: intermédiaire à avancé.

Prix: de 50$ à 70$ en semaine et de 58$ à 79$ en fin de semaine.

Ailleurs au Québec

Le reste de la province compte évidemment plusieurs magnifiques parcours. On pourrait vous parler des terrains prestigieux comme les 27 trous du Club de Golf Fairmount Le Manoir Richelieu, mais on préfère se tourner vers ce petit bijou:

Situé dans le Bas-Saint-Laurent, ce parcours offre des vues incroyables qui feront des jaloux sur votre Instagram. De 4910 à 6514 verges, le terrain est accessible pour tous les calibres de joueurs.

Niveau de jeu: pour tous.

Prix: de 26$ à 75$.