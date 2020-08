On connaît la date d'ouverture du premier magasin Uniqlo au Québec

On vous parle depuis l’automne dernier de l’arrivée d’UNIQLO à Montréal . Ce nouveau magasin de 41 000 pieds carrés, le plus grand au Canada, ouvrira ses portes le 23 octobre prochain au centre Eaton de Montréal.

On y proposera la gamme complète d’articles pour hommes, femmes, enfants et bébés de la marque.

Le style UNIQLO

Ce sont des basiques et classiques à la fois intemporels et parfaitement dans le coup. Ici rien n’est calqué sur les défilés et tendances du moment. On parle de collections aux coupes nettes souvent intemporelles, et surtout abordables, disponibles dans les tailles allant de XXS à 2XL. Ce qui explique le succès de la marque qui ne semble pas se démentir malgré la pandémie.