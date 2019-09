UNIQLO se magasine une boutique à Montréal

Yongyuan Dai via Getty Images

UNIQLO a atterri en sol canadien en septembre 2016 et compte maintenant dix boutiques chez nous, notamment à Toronto et Vancouver. La bannière avait par ailleurs fait part l’an dernier, au même moment de lancer son service de livraison au Québec , de son intention de développer ses parts de marché dans l’est du pays.

La marque détenue par la société Fast Retailing compte plus de 2000 magasins dans 19 pays et demeure le plus grand détaillant de vêtements en Asie.

Le style UNIQLO

Contrairement aux Zara et H&M, UNIQLO offre des pièces qui ne sont pas calquées sur les derniers défilés. On y a droit à des basiques, des collections aux coupes nettes souvent intemporelles, et surtout abordables, disponibles dans les tailles allant de XXS à 2XL.

Les fans de la marque vous diront que les vêtements sont de meilleure qualité que ceux offerts par les grands détaillants, mais la plupart des morceaux sont tout de même fabriqués dans des manufactures en Chine, au Vietnam et au Bangladesh.