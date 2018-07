L'un des détaillants de vêtements favoris des fashionistas à travers le monde UNIQLO débarque enfin au Québec. Du moins par la poste.

Si la chaîne japonaise n'a aucune boutique dans la Belle Province pour l'instant, elle offre depuis peu la livraison partout au pays via Postes Canada. Mieux : elle est gratuite avec tout achat de 99$ ou plus.

Cinq premières succursales UNIQLO ont ouvert en sol canadien, en Colombie-Britannique et à Toronto. Le tour de Montréal pourrait bien venir. Les rumeurs sur l'ouverture d'une boutique dans la métropole circulent depuis 2013.

Rejointe par le HuffPost Québec, la société a refusé d'en dire plus sur son déploiement au Québec, mais promet une annonce officielle «sous peu».

En attendant, les Québécois peuvent mettre la main sur leurs créations dès maintenant via l'application UNIQLO CA (iOS ou Androïd) ainsi que sur le site mobile. Le site web transactionnel canadien n'est, lui, pas encore actif.

Contrairement aux Zara et H&M de ce monde, UNIQLO offre des pièces qui ne sont pas calquées sur les derniers défilés. On y a droit à des collections tendances, souvent intemporelles et surtout abordables. Certains vont même jusqu'à dire que la qualité des vêtements est bien meilleure que chez ses grands compétiteurs.

La compagnie compte plus de 1 800 magasins dans le monde et demeure le plus grand détaillant de vêtements en Asie.

VOIR AUSSI :