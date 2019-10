Les rénovations du Centre Eaton achèvent (enfin), ce qui veut dire aussi qu’on pourra bientôt s’attabler au Time Out Market , la foire gastronomique la plus attendue de Montréal. Une date a été fixée pour le grand dévoilement : le 14 novembre prochain.

La force du concept : une offre gastronomique diversifiée, sans chaînes de restauration rapide, des plats servis dans des assiettes en porcelaine, des tables communes où échanger en plus d’une ambiance animée. Ainsi, vos amis et vous pourrez satisfaire vos envies individuelles de pâtes fraîches, de burgers et de soupes asiatiques, et vous retrouver à la même table. Sans ustensiles en plastique en plus!

Voici la liste complète des restaurants qui seront installés au Time Out Market Montréal :

Burger T (hamburgers)

Club Chasse & Pêche (cuisine du marché)

Montréal Plaza (cuisine créative)

Moleskine (pizza)

Romados (portugais)

Red Tiger (vietnamien)

Il Miglio (italien)

Hof Sucrée (pâtisseries)

Olive et Gourmando (sandwichs, soupes et salades)

Marusan (japonais)

Grumman ’78 (mexicain-fusion)

Foodchain (salades)

Foxy (cuisine du marché)

Dalla Rose (crèmerie)

Chef Paul Toussaint (haïtien)

Signé Local (trouvailles québécoises)

Réveiller le centre-ville

Le plus difficile, maintenant, sera d’y attirer des gens en soirée. Oui, le centre-ville est mort après la fermeture des bureaux, mais Ivanhoé Cambridge, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est certain de pouvoir le réveiller. Et ce, même si une autre foire alimentaire gastronomique et festive similaire, Le CENTRAL, a ouvert récemment à quelques pas de là, au Quartier des spectacles.