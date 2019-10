Le Central, une foire alimentaire branchée au centre-ville

Fini le temps où on errait au Quartier des spectacles sans trop savoir où manger. Direction au coin des rues Saint-Catherine et Saint-Laurent, au Central, où se trouvent pas moins de 25 comptoirs restos gourmands aux cuisines diversifiées.

Envie d’un sandwich portugais, d’authentiques pizzas napolitaines, de pokés, de plats véganes, de fruits de mer, de crèmes glacées fines ou encore d’explorer la cuisine laotienne ou marocaine? Chacun y trouvera son compte.

Officiellement ouvert depuis le 17 octobre dernier, l’espace de 20 000 pieds carrés au design moderne n’héberge aucune chaîne de restauration. Pas de McDo, Thaï express ou A&W ici. S’y loge que des concepts uniques qui reflètent la créativité et la diversité culturelle et culinaire de chez nous, dont quelques petits favoris de la métropole comme Heirloom (pizza), Misoya (ramen) et Le Super Qualité (indien).