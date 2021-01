C’est un vibromasseur, mais loin de ceux qu’on utilise dans l’intimité. Avec sa forme peu commune, le Theragun a probablement attiré votre oeil sur les réseaux sociaux, mais à quoi sert-il et comble-t-il un réel besoin? Verdict.

En pétrissant le corps jusqu’à 2400 coups par minute, il diminuerait les courbatures handicapantes et le temps de récupération entre les entraînements en stimulant la circulation sanguine.

Il serait tellement performant que ses vertus dépasseraient celles d’un massage régulier, en plus d’avoir l’avantage d’être compact, portatif, rapide et discret. Autrement dit, l’utilisateur peut s’en servir quand bon lui semble, où qu’il soit, sans réveiller le voisin.

Pas pour tout le monde

Le kinésiologue ostéopathe Nicolas Prud’homme qui utilise fréquemment le Theragun pour détendre la fibre nerveuse et les raideurs de ses patients, et ainsi avoir un meilleur accès aux muscles, soutient que la manipulation de l’engin nécessite un certain doigté. «Tu ne veux pas appliquer ça n’importe où. Il faut faire attention pour ne pas trop s’approcher des articulations. Tu ne veux pas stimuler un nerf ou un endroit très vascularisé. Il pourrait sinon y avoir des risques de blessures.»