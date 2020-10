Netflix a dévoilé, ce mardi 13 octobre, une nouvelle bande-annonce pour la très attendue quatrième saison de The Crown, pour laquelle la comédienne Emma Corrin a eu la lourde tâche d’interpréter une jeune Diana Spencer.

Cette nouvelle saison s’annonce aussi dramatique que la période de la vie de la famille royale qu’elle dépeint, au début des années 1980, marquée par les tensions et la division.

Il s’agit des derniers épisodes dans lesquels nous pourrons voir Olivia Colman incarner la reine Élisabeth II, puisqu’elle passera le flambeau à Imelda Staunton pour les deux dernières saisons de la série.

Gillian Anderson se joint également à la distribution pour interpréter nulle autre que la «Dame de fer» Margaret Thatcher.

Rappelons que la comédienne Elizabeth Debicki succédera à Emma Corrin et interprétera la princesse Diana dans la cinquième et la sixième saison de The Crown.

La série créée par Peter Morgan doit prendre fin à l’aube des années 2000, après le divorce du prince Charles et de Lady Di, et le décès tragique de cette dernière survenu en août 1997, à la suite d’un grave accident de voiture à Paris.

La quatrième saison de The Crown sera diffusée à compter du 15 novembre, sur Netflix.