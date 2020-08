Voici qui interprétera la princesse Diana dans les dernières saisons de «The Crown»

La série créée par Peter Morgan doit prendre fin à l’aube des années 2000, après le divorce du prince Charles et de Lady Di, et le décès tragique de cette dernière survenu en août 1997, à la suite d’un grave accident de voiture, à Paris.

«L’esprit de la princesse Diana, ses mots et ses actions résonnent dans le coeur de tellement de gens. C’est pour moi un privilège et un honneur de me joindre à cette série magistrale, qui m’a accrochée dès le premier épisode», a déclaré la principale intéressée.

Netflix a annoncé, ce dimanche 16 août, que l’actrice Elizabeth Debicki incarnera la princesse Diana dans la cinquième et la sixième saisons de la très populaire série The Crown .

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

Netflix avait annoncé, en janvier dernier, que The Crown prendrait fin au terme de la cinquième saison, avant de revenir sur sa décision quelques mois plus tard, et permettre à Peter Morgan et ses acolytes d’aller au bout de leur vision.

«Alors que nous commencions à discuter des intrigues de la saison 5, il est vite devenu évident que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devions revenir au plan initial et faire six saisons», a notamment expliqué Peter Morgan, soulignant que cette saison de plus leur permettrait d’explorer beaucoup plus en détails ce chapitre tumultueux de l’histoire de la famille royale britannique.

De son côté, Elizabeth Debicki pourra être vu prochainement au cinéma dans Tenet, le nouveau long-métrage très attendu du réalisateur Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception, Interstellar). Auparavant, la comédienne de 29 ans avait fait partie de la distribution des films Guardians of the Galaxy Vol. 2, The Cloverfield Paradox, Macbeth, Everest, Widows et The Great Gatsby, pour ne nommer que ceux-ci.