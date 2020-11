Les 13 grandes tendances cheveux de l'hiver 2021

Le carré ondulé

Le carré, encore et toujours, n’en finit pas de faire frémir la planète mode - et donc nous. Pour la saison prochaine, il affiche plusieurs tendances. À commencer par la version ondulée, joliment glamour, facile à entretenir.



Le carré graphique



Le carré avec frange

Cette association frange et carré signe une coiffure forte et typée. Une coiffure signature qui a peu d’égale dans le genre. Et plus généralement, notez que la frange revient en force sur cheveux longs aussi. Un conseil? Ne vous jetez pas sur vos ciseaux de cuisine, prenez rendez-vous chez votre coiffeur préféré si vous craquez pour cette tendance!