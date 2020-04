Comment se couper la frange soi-même et autres astuces de pro

Peter Dazeley via Getty Images

Votre coiffeur préféré ne va pas ouvrir boutique avant un petit moment et votre frange est devenue un épais rideau obstruant? Les vidéos pullulent sur la toile avec des astuces plus ou moins recommandables. Nous avons interrogé Véronique Beaupré, coiffeuse star et propriétaire du fameux salon Local B, qui nous a partagé ses astuces.

Au programme: frange, pointes et retouches couleur.

Comment bien couper sa frange?

«Je suggère l’entretien, mais surtout de ne pas s’improviser une frange. Si vraiment vous ne pouvez pas attendre, il va falloir ramener toute la frange au centre. Le gros défi est LA quantité de cheveux que vous allez prendre. Une fois la frange ramenée au centre au niveau du nez, coupez sur cheveux secs. Laissez un peu plus de longueur par sécurité!

Attention à:

- Surtout ne pas piger dans les mèches qui n’ont pas été coupées au préalable!

- Ne coupez pas sur cheveux mouillés, le risque est de trop en couper.

«Autre option, on peut aussi twister la mèche et couper dans la longueur. Pour éviter que ce soit trop droit, coupez le côté trop franc. »

«Le danger avec une frange très droite est d’égaliser trop loin sur les côtés et de vous dessiner un look Playmobil. Lorsque ce n’est pas un pro qui s’en occupe, c’est toujours synonyme de raté.»

Pour les pointes?

«Mon conseil? Laissez pousser! Ne coupez pas, mais entretenez-les plutôt pendant cette période de confinement. Savez-vous quel est le problème majeur lorsque vous vous coupez les cheveux vous-même? C’est la qualité des ciseaux. Ceux des professionnels sont très tranchants. Avec des modèles de cuisine ou maison, vous n’allez pas les couper, mais les déchirer. Le remède est alors pire que le mal. Fourches assurées!»

Attention à:

- Les ciseaux pour les cheveux vendus dans certains commerces ne sont pas de la qualité des ciseaux de coiffeurs!

Pour des cheveux courts

«Attendez. Trouvez de nouvelles manières de vous coiffer, c’est la meilleure option. Avec des trucs et des bons produits, on peut arriver à réinventer sa tête. Fouillez dans vos produits, retrouvez cette huile que vous n’avez jamais utilisée et mélangez-la à votre pommade. Changez votre séparation de côté, cela permettra aussi de cacher les repousses. Amusez-vous!»

Bien appliquer le spray pour cacher les repousses

«Pas trop près du cheveu et surtout ne pulvérisez pas le produit dans la séparation! Mon astuce? Utilisez un pic à brochette en bois. Il suffit de le mettre dans la séparation et ensuite pulvériser le spray. Cela permet de ne pas appliquer le produit sur la peau du crâne. Au niveau des contours du visage, on utilise un papier arrondi ou la main. Autre astuce: attachez les cheveux pour relever les mèches du côté du visage là ou vous appliquez. Quand la mèche retombe, l’effet sera naturel.»

Attention à:

- L’effet perruque si vous vaporisez le produit sur la peau du crâne!

Voici la démonstration ci-dessous.

Couleur, pas couleur?

«Si vous flanchez, allez vous acheter une couleur. Mais sachez qu’il n’est ni conseillé ni obligé de l’appliquer partout! Concentrez-vous sur ce qui paraît parce que les gaffes sont vite arrivées.»

Attention à:

- Ne pas appliquer la couleur partout et sur toute la longueur du cheveu, rien de naturel à cela.

Pour survivre à la quarantaine c'est sur: la boutique en ligne du Local B. Véronique Beaupré propose aussi de vous conseiller en personne pour toutes les questions que vous vous posez.