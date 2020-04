Sur Tik Tok, imiter Trump sur la COVID-19 est devenu incontournable

La quarantaine pousse les plus créatifs à se trouver des talents cachés. Aux États-Unis, les interventions très fréquentes de Donald Trump sur l’épidémie de coronavirus ont visiblement inspiré ces utilisateurs de Tik Tok. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, ces internautes rejouent des extraits de ses conférences de presse.

Depuis des semaines, le président Trump donne des séances d’information quotidiennes sur la réponse américaine à la pandémie, qui durent souvent plus de deux heures. Un clip audio du 10 avril est notamment devenu viral sur Tik Tok, avec plus de 250 vidéos et plus d’un million de visionnages au cours de la semaine dernière.

Le clip montre le président en train d’expliquer l’intelligence du nouveau coronavirus de manière vague et décousue. «Aujourd’hui, le plus gros problème auquel fait face le monde… Est que ce germe est devenu si intelligent… Que l’antibiotique n’arrive pas à suivre», explique Donald Trump.

Un extrait qui a été repris à de nombreuses reprises, par des internautes lambda, des soignants et des humoristes. Et ce n’est pas la seule allocution qui leur a inspiré des moments de dérision.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.