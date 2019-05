A post shared by Bar George (@bargeorgemtl) on Jun 15, 2018 at 2:52pm PDT

Commencez les festivités du Grand Prix avec la soirée du magazine Dress to Kill . Mode et art seront à l’honneur.

Le coup d’envoi (officiel) des festivités de la F1 sera donné au tout nouveau et ultra chic Four Seasons avec la soirée «Vous ne devinerez jamais» commanditée par FIJI Water. Glamour parisien et excentricité new-yorkaise se rencontreront. Bar ouvert, stations gourmandes signées par le grand chef Marcus et prestations artistiques.

Billet : 1000$

Où : Four Seasons Hôtel Montréal, 1440 Rue de la Montagne, Montréal

Quand : dès 18h.