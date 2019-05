La curiosité de plusieurs a été piquée lorsqu'une pyramide métallique de 25 mètres de haut s'est érigée au Quai du Vieux-Port de Montréal. Eh bien, c'est là qu'on y donnera les «partys» parmi les plus mémorables de l'été, les Soirées PY1.

Oui, à compter du 1er juin, vous pourrez assister au spectacle multimédia Au-delà des échos, mais tous les vendredis et samedis soirs, on vous invitera aussi à y faire la fête en vous plongeant dans l'un des sept univers complètement déjantés proposés par Lune Rouge Entrertainement, entreprise montréalaise fondée par Guy Laliberté.

En traversant les portes de la pyramide, vous pourriez bien vous retrouver dans un monde apocalyptique ou une bande dessinée manga.

Et attendez vous à des moments théâtraux - une offrande, un rite de passage, par exemple - sur fond de musique, lasers, projections 360, effets spéciaux atmosphériques et éclairages spectaculaires. Plus de 70 artistes de la scène locale sont au programme des festivités.

Les participants sont invités à sélectionner à l'avance la soirée et l'univers qui leur plaisent afin de s'en inspirer pour leurs choix vestimentaires. L'expérience immersive en sera maximisée.

Les droits d'entrée pour le spectacle multimédiaAu-delà des échos varient entre 28,50$ et 51$, et ceux pour les soirées festives entre 20 et 25$.

Voyez les 7 univers épiques des Soirées PY1 (en plus d'inspirations créatives pour votre look). Jouerez-vous le jeu?

Courtoisie PY1 Nights Un monde déjanté de friandises et de sucreries. Retour à l'enfance assuré!

Courtoisie PY1 Nights Naviguez à travers l'espace et le temps. Assistez à la naissance de l'univers.

Courtoisie PY1 Nights Un voyage d'exploration du désir humain, sous toutes ses formes.

Courtoisie PY1 Nights Une planète dévastée et un désastre radioactif forcent l'humanité à s'exiler dans un monde souterrain.

Courtoisie PY1 Nights Un portail vers le cosmos, un voyage au fin fond de l'univers

Courtoisie PY1 Nights Là où le son prend une forme physique et la musique ondule sous les yeux.

Courtoisie PY1 Nights Graffiti, pop art et manga. Un monde coloré se dessine autour de vous.

