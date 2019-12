Je suis sobre et le temps des Fêtes n’est pas la plus belle période de l'année pour moi

Nous, les personnes sobres, sommes toujours en minorité, ce qui fait de nous une cible. À Noël, il y a plus d’opportunités pour nous placer sur la ligne de tir, et c’est plus difficile à éviter. Récemment, j’ai rencontré des amis dans un restaurant pour tester un menu de Noël et je n’ai pas pu participer à la ronde de boissons entre les mets. Il y a eu quelques sourcils levés devant mon refus d’entrer dans l’esprit festif.

En cette période de l’année qu’est le temps des Fêtes , je redoute encore plus les questions. Nos rituels festifs sont également dominés par l’alcool - du party de Noël au bureau jusqu’aux célébrations du Nouvel An. N’avons-nous pas tous, à un moment donné, pris quelques verres de plus juste pour passer à travers le party de bureau?

La première, généralement, c’est «Pourquoi?» - comme si être un non-buveur était si inhabituel et que ça nécessitait une solide raison. L’alcool est tellement ancré dans la société que c’est comme s’il y avait un certain nombre de raisons acceptables pour lesquelles une personne pourrait se permettre de ne pas consommer d’alcool: les croyances religieuses ou l’abstinence totale pour se remettre de la dépendance à l’alcool, sans doute. Mes raisons rencontrent souvent des froncements de sourcils d’incompréhension, comme si les gens réévaluaient toute leur opinion sur moi.

Tourner le dos à l’alcool était beaucoup plus facile que de parler à d’autres personnes de ma décision. Il y a toujours une stigmatisation qui vient avec le fait d’être sobre, en raison de la connotation négative associée aux non-buveurs. Au cours de mon aventure dans la sobriété, j’ai été accusée d’être «moins amusante» ou «rigide» pour ne pas avoir pris un verre. Les verres de jour de paie et les soirées Netflix avec des amis ont été échangées pour plutôt partager un café ensemble lors d’une soirée. Certains amis ont admis à contrecœur que ce n’était pas plaisant sans alcool.

À la fin de la vingtaine, j’ai commencé à socialiser d’une manière qui n’impliquait pas toujours l’alcool. Quand je buvais, les gueules de bois duraient aussi plus longtemps. Et c’est là que j’ai commencé à prendre mes distances de la boisson.

En cours de route, j’ai été accusée de «prendre plaisir à être différente» par une connaissance et jugée «malaisante» par un autre ami. C’est blessant d’être jugée de cette façon parce que je ne suis rien de tout cela. À Noël, un moment de joie et de célébration, je ressens un sentiment d’appréhension d’être à nouveau perçue comme la plus étrange.

À Noël, on s’attend presque à ce que la nourriture et l’alcool soient consommés à outrance. Même si mes amis savent que je suis sobre, certains proposent toujours de me payer un verre, ou suggèrent de partager une bouteille de vin pour économiser de l’argent sur la facture.

Éventuellement, j’ai trouvé le courage de défendre mon choix. Lorsque mes symptômes se sont aggravés et que mon monde s’est rétréci, j’ai réalisé que je devais prendre le contrôle et arrêter de consommer complètement. Mais malgré des raisons justifiables pour devenir sobre, j’étais toujours jugée pour mon choix, souvent par des amis qui essayaient de me donner envie de boire.

Il y a quelques jours, Robbie Williams a révélé qu’il était difficile, au début, d’être sobre, mais qu’éventuellement, ça «devient qui vous êtes». Comme Robbie, j’en suis venue à accepter que la plupart des gens auront une opinion sur ma sobriété. Ce n’est que maintenant que j’apprends à moins me soucier de ce que les gens pensent et à me sentir plus à l’aise de faire quelque chose qui est bien pour moi. Me départir de cette énergie émotionnelle m’a apporté un sentiment de liberté, ce qui me confirme que je fais ce qu’il faut.

Être sobre dans une culture qui encourage la consommation d’alcool n’est pas une tâche facile. Beaucoup de nos comportements, et même notre marketing à cette époque de l’année, s’adressent aux buveurs. Je passe maintenant plus de temps avec mes plus jeunes amis - dont beaucoup représentent 25% des jeunes qui sont sobres. C’est peut-être un signe de l’avenir, où la sobriété sera la norme?

Ce texte, initialement publié sur le site du HuffPost Royaume-Uni, a été traduit de l’anglais.