Je suis schizophrène et je vous assure que c’est possible d’avoir une belle vie malgré tout

À cette époque-là, j’ai été en couple avec une femme pendant deux ans et demi. Elle était militaire à Saint-Hubert. Je l’aimais beaucoup, puis j’ai su qu’elle m’avait trompé. Elle m’a quitté et je suis tombé dans le chimique. Ça n’a pas aidé. J’habitais avec un coloc. On prenait de la cocaïne et plus tard, j’ai commencé à prendre de l’héroïne. Puis, j’ai fait une tentative de suicide.

J’ai travaillé dans l’armée pendant six ans. Deux ans et demi à Ottawa, puis trois ans et demi à la base de Valcartier. Pendant cette période-là, j’ai beaucoup consommé.

À 17 ans, après avoir fini mon secondaire, j’ai décidé d’entrer dans l’armée, avec le consentement de ma mère. Je ne voulais plus jamais manger de volées dans ma vie. Je ne voulais plus jamais avoir peur.

Quand je mangeais des volées, souvent, je parlais à Dieu. Il ne me répondait pas à ce moment-là, mais je lui parlais souvent. J’étais dans ma chambre, je ne faisais pas de bruit et je le mettais au défi. Je me couchais sur mon lit et je regardais la corde qui allumait la lumière. Je disais: «Dieu, si tu existes, fais bouger la corde.» Il ne l’a jamais fait bouger!

Je suis né en 1965 sur une base militaire, à Saint-Hubert. Mon père et plusieurs membres de ma famille étaient militaires. Tout jeune, je voyais des chars d’assaut et des soldats en uniforme.

Mon coloc m’a amené à l’hôpital. Tout ce dont je me rappelle, c’est que je me voyais d’en haut sur la civière. Je voyais que les médecins et les infirmières essayaient de me réanimer. C’était vraiment bizarre. J’ai comme senti une présence; une lumière me traversait le corps. Je me suis laissé aller, ça me faisait tellement du bien. Je m’en allais vers le tunnel.

J’ai vu un personnage qui me disait: «Qu’est-ce que t’as fait? Tu as coupé ta destinée». Je n’aimais pas ma vie. Ma blonde venait de me laisser. Tout ce que je savais faire, c’était tuer, et ça allait contre mes valeurs. Je me rappelle avoir posé un paquet de questions. Et le personnage a répondu à toutes mes questions. La dernière, c’était «Veux-tu retourner?»

J’ai dit oui. Aussitôt, instantanément, j’ai repris conscience, j’ai senti le froid de la civière, les tuyaux dans mon bras, dans mon nez, dans ma gorge. Et j’ai perdu conscience.

Je me suis réveillé une semaine plus tard, aux soins intensifs. J’ai raconté au médecin ce que j’avais vu. Il a dit que c’était les drogues et les pilules que j’avais prises, que c’était une hallucination.

À partir de là, les voix ont continué, surtout la voix du diable. Il me dérangeait beaucoup. Il me disait: «T’es un crotté, t’es un sale», et un paquet d’affaires. Et il y avait le bon Dieu. C’était une voix que j’aimais, qui m’encourageait, qui me donnait toujours de l’espoir, mais il ne me parlait pas souvent.