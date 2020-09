Vers une autre vague de fermetures de restaurants?

Les restaurateurs craignent le pire. Alors que le milieu de l’alimentation est déjà le secteur le plus affecté par la crise liée à la COVID-19, l’association Restaurants Canada craint que l’arrivée du temps froid ait raison de plusieurs établissements du pays et réclame une aide fédérale bonifiée.

Le regroupement de restaurateurs pancanadien a notamment suggéré lors du discours du Trône, mardi, que les dépenses de relance de l’industrie soient orientées vers des mesures directes, comme le lancement d’un programme de repas offerts au rabais. L’exemple du Royaume-Uni a été cité, où les clients ont pu bénéficier de réduction de 50% sur la nourriture - sous certaines conditions - dans certains restaurants participants grâce au programme «Eat Out to Help Out». Ce dernier aurait permis à plusieurs commerçants de se sortir la tête de l’eau.