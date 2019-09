De grands restos au Time Out Market de Montréal

Jaclyn Rivas

Le grand dévoilement de la foire alimentaire la plus gastronomique du Québec, le Time Out Market du Centre Eaton de Montréal, approche à grands pas et d’autres célèbres chefs se sont joints à l’aventure. Le HuffPost Québec révélait en juin dernier qu’on y trouverait, entre autres, un resto de hamburgers gourmands signé Normand Laprise et Christine Lamarche (Toqué!, Brasserie T, Beau Mont), un Montréal Plaza version comptoir de Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson, puis un Club Chasse & Pêche avec Claude Pelletier aux commandes. On apprend maintenant qu’on pourra aussi se mettre sous la dent les réconfortants sandwichs du Olive et Gourmando, les créations audacieuses tout en fraîcheur du comptoir japonais du chef Hideyuki Imaizumi, le Marusan, et les tacos originaux et supra gourmands du Grumman ’78.

Michaël A. Bandassak

Y aura aussi sur place une deuxième succursale du Foodchain, le restaurant spécialisé dans les salades modernes minute mené par Charles-Antoine Crête, Cheryl Johnson et Jeffrey Finkelstein. L’adresse nocturne Foxy promet de servir ses plats grillés signature, dont sa fameuse féta toute garnie. Pour dessert, on mettra la main sur les glaces artisanales et sandwichs à la crème glacée du Dalla Rose. Mais, au Time Out Market, on ne fera pas que manger. On pourra aussi apprendre grâce à Ateliers & Saveurs qui organisera des cours de cuisine. Les classes offertes à 22$ et dirigées par des professionnels expérimentés comprendront l’atelier en petits groupes, la dégustation et un accord vin pour maximiser le plaisir. Les apprentis cuistots seront, par exemple, en mesure de se familiariser avec la cuisine indienne, les coupes de viande ou la mixologie.

Ateliers et Saveurs

Voici la liste des restos du Time Out Market (dévoilés jusqu’ici) : Burger T (hamburgers)

Club Chasse & Pêche (cuisine du marché)

Montréal Plaza (cuisine créative)

Moleskine (pizza)

Romados (portugais)

Red Tiger (vietnamien)

Il Miglio (italien)

Hof Sucrée (pâtisseries)

Olive et Gourmando (sandwichs, soupes et salades)

Marusan (japonais)

Grumman (mexicain-fusion)

Foodchain (salades)

Foxy (cuisine du marché)

Dalla Rose (crèmerie) Réveiller le centre-ville Installé au premier étage du Centre Eaton dans un espace de près de 40 000 pieds carrés, le Time Out Market de Montréal comptera 16 comptoirs de restauration, deux bars, une cuisine de démonstration où auront lieu des ateliers culinaires, une boutique et une scène culturelle. La force du concept : une offre gastronomique diversifiée, des plats servis dans des assiettes en porcelaine, des tables communes où échanger en plus d’une ambiance animée. Ainsi, vos amis et vous pourrez satisfaire vos envies individuelles de pâtes fraîches, de burgers et de soupes asiatiques, et vous retrouver à la même table. Sans ustensiles en plastique en plus!

HuffPost Quebec Time Out Market

Le plus difficile, maintenant, sera d’y attirer des gens en soirée. Oui, le centre-ville est mort après la fermeture des bureaux, mais Ivanhoé Cambridge, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est certain de pouvoir le réveiller. Voyant le succès fulgurant du Time Out Market de Lisbonne - devenu l’une des attractions les plus courues du Portugal avec ses 3,6 millions de visiteurs en 2017 -, la compagnie a investi pour que Montréal ait le sien. Le tout faisant partie de son plan de revitalisation de 200 millions de dollars du Centre Eaton et du complexe les Ailes inclus dans son projet d’un milliard pour moderniser ses propriétés du centre-ville.

HuffPost Québec