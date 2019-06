Time Out Market

De grands noms de la gastronomie québécoise mettront la table à la nouvelle destination gourmande et festive du centre-ville de Montréal, le Time Out Market. Ici, pas de McDonald’s, ni de Thaï Express. S’installeront de façon permanente au centre Eaton dès la fin de 2019, 16 chefs vedettes dont Normand Laprise. Après le Toqué!, la Brasserie T, et le Beau Mont, il y ouvrira un tout nouveau concept de restaurant misant sur les hamburgers gastronomiques et élaborés avec des ingrédients de producteurs locaux.

Hans Laurendeau Normand Laprise et son associée Christine Lamarche.

Dominique Lafond

Les créatifs Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson promettent, eux, de vous faire vivre dans leur mini Montréal Plaza la même expérience gustative audacieuse à laquelle ils vous ont habitués. Le chef Claude Pelletier du renommé Club Chasse & Pêche aura aussi son îlot et continuera d’y faire découvrir le meilleur de la cuisine québécoise avec des plats tels qu’un risotto au cochonnet braisé, lamelles de foie gras ou un terre et mer de homard et ris de veau. Envie de pizza? Restaurant Moleskine vous servira ses succulentes napolitaines cuites au four à bois. Du poulet portugais? Romados vous réconfortera avec ses légendaires grillades piri-piri. Du Vietnamien? Le Red Tiger vous conquerra avec ses plats explosifs et authentiques comme son sandwich banh mi, son carpaccio de boeuf Bo tai chanh, sa salade de papaye rafraîchissante et autres bols et soupes.

Dominique Lafond

Les clients pourront aussi y faire le plein de cuisine italienne traditionnelle au Il Miglio. Pâtes et sauces fraîches domineront le menu. Un arrêt dessert s’imposera aussi au tout nouveau concept de la célèbre boulangerie Hof Kelsten. La pâtisserie Hof Sucrée proposera une grande variété de viennoiseries, desserts signatures et exclusifs au marché créés par le prodigieux Jeffrey Finkelstein. «Nous voulons que Time Out Market Montréal soit le reflet vibrant de la scène gastronomique diversifiée de haut calibre de cette ville afin d’offrir à la clientèle du Centre Eaton de Montréal quelque chose de nouveau et d’unique», fait savoir Didier Souillat, PDG de Time Out Market. D’autres restaurateurs choisis par la brigade de journalistes du Time Out magazine s’ajouteront à l’offre de la foire alimentaire nouveau genre. Donner du oumf au centre-ville Installé au premier étage du Centre Eaton dans un espace de près de 40 000 pieds carrés, le Time Out Market de Montréal comptera 16 kiosques de restaurants ouverts du matin au soir, deux bars, une cuisine de démonstration où auront lieu des ateliers culinaires, une boutique et une scène culturelle. La force du concept : une offre gastronomique diversifiée, des plats servis dans des assiettes en porcelaine, des tables communes où échanger en plus d’une ambiance animée. Ainsi, vos amis et vous pourrez satisfaire vos envies individuelles de pâtes fraîches, de burgers et de soupes asiatiques, et vous retrouver à la même table. Sans ustensiles en plastique en plus!

