On sait finalement qui remplacera Johnny Depp dans la saga «Fantastic Beasts»

Warner Bros. Johnny Depp dans «Fantastic Beasts: the Crimes of Grindelwald».

La rumeur était bien fondée. Warner Bros. a confirmé, ce mercredi 25 novembre, que ce serait bel et bien l’acteur danois Mads Mikkelsen qui remplacera Johnny Depp dans le rôle du sorcier Gellert Grindelwald dans le prochain chapitre de la saga Fantastic Beasts and Where to Find Them (Les animaux fantastiques).

Mads Mikkelsen est connu pour ses rôles d’Hannibal Lecter dans la série Hannibal, de Kaecilius dans Doctor Strange, du Chiffre dans Casino Royale, et de Lucas dans le drame percutant de Thomas Vinterberg The Hunt.