Jacques Boissinot/La Presse canadienne Pour une deuxième journée de suite, Danielle McCann, Horacio Arruda et François Legault sont arrivés à la conférence de presse en portant un masque, mercredi.

Le premier ministre a indiqué que son gouvernement a comme défi de mieux organiser les façons de faire pour les tests et de mieux informer la population du fait que les tests à grande échelle sont disponibles.

«Je n’accepte pas ça. Je ne suis pas content. Je l’ai dit aux personnes concernées. J’espère que dans les prochains jours on va être capable d’augmenter à 14 000 tests», a mentionné M. Legault.

Environ une semaine après avoir fait cette promesse, le total des tests de dépistage quotidien varie entre 9000 et 10 000, a-t-il affirmé.



Comme il l’a fait mardi, le premier ministre a demandé à nouveau aux Québécois de faire du port du masque une nouvelle habitude. Il a rappelé que si une grande majorité de personnes porte un masque en public, cela aidera «à retrouver une vie plus normale».

«Je suis convaincu que les Québécois sont capables de s’adapter, de penser aux autres et de reprendre le contrôle de la contagion», a-t-il écrit sur Facebook.

Il a réitéré que le port du masque n’a pas été rendu obligatoire puisque le gouvernement ne peut pas en rendre suffisamment disponible pour la population. Entouré du Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, et de Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Legault a indiqué que le Québec aurait besoin de plusieurs dizaines de millions de masques afin de les rendre obligatoires.

Il a notamment cité le cas du métro de Montréal, où habituellement 500 000 personnes s’y retrouvent quotidiennement. Il serait impossible pour l’instant de leur en fournir. Il a ajouté que le gouvernement était en discussion avec des compagnies québécoises pour la fabrication de dizaines de millions de masques, mais que cela prendra plusieurs semaines. Il n’a pas «osé donner de date» au sujet de leur disponibilité.

Le bilan présenté mercredi à 13h: 3220 décès (+89)

39 931 personnes infectées (+706)

1876 personnes hospitalisées (+35)

194 personnes aux soins intensifs (+8)

Afin de pallier au manque de masque actuellement, il a invité les Québécois à s’en fabriquer eux-mêmes.

De plus, une raison légale empêcherait actuellement de rendre obligatoire le port du masque, car le Québec n’est pas en mesure de fournir à tous ses citoyens des masques sécuritaires.

État de la situation

La pandémie de la COVID-19 a fait 89 victimes de plus au Québec, a annoncé François Legault.

Le bilan dans la province s’établit maintenant à 3220 morts.

Le nombre d’infections confirmées a augmenté de 706 à 39 931. Le nombre de nouvelles infections détectées est stable depuis le début de la semaine.

Mille huit cent seize personnes étaient hospitalisées, en hausse de 35, dont 194 aux soins intensifs, soit huit de plus que mardi.

On dénombrait 20 232 infections dans la région de Montréal, soit 354 de plus que lundi. Le nombre d’infections a grimpé à 4362 dans la région de Laval et à 4951 en Montérégie.

Le bilan s’est alourdi de deux infections dans le Bas-Saint-Laurent pour une deuxième journée de suite. On y retrouve maintenant 40 personnes infectées.

Avec La Presse canadienne.