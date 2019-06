PY1 Nights: s’éclater dans la pyramide

La fête s’est emparée de la pyramide du Vieux-Port de Montréal à l’occasion de la première mondiale des PY1 Nights, mercredi soir.

Célébrités et invités de marque ont été transportés dans un univers visuel et sonore complètement déjanté alors que le fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté était aux tables tournantes. La soirée avait pour thème Eye Wonder, «une ode au pouvoir de la conscience et de la beauté créative de la nature».

Invités à se déguisés, les convives ont mis le paquet pour ce soir de première. Looks excentriques et maquillages audacieux dominaient dans la pyramide, remplie à craquer de fêtards.

Les PY1 Nights se déclinent en sept univers tous plus épiques les uns que les autres. Présentées par Lune Rouge Entrertainement, entreprise montréalaise fondée par Guy Laliberté, elles ont lieu tous les vendredis et samedis jusqu’à l’automne. Le prix des billets varie entre 20$ et 25$.

Les participants sont invités à sélectionner à l’avance la soirée et l’univers qui leur plaisent afin de s’en inspirer pour leurs choix vestimentaires. L’expérience immersive en sera maximisée. (Plus de détails ici)

