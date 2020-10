Militer avec un hidjab, comme marcher sur un fil de fer

Admirés par certains, conspués par d’autres. Les activistes qui se consacrent à une cause sont-ils des héros incompris ou des casseurs insolents? Dans la série « À qui la rue? - Portraits d’activistes », le HuffPost Québec va à leur rencontre pour discuter de leurs motivations et de leurs combats.

Lorsqu’elle prononce un discours pendant une manifestation, Marwa Khanafer pèse chacun de ses mots avec attention. Vêtue de son hidjab, elle sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur. Elle a appris à ses dépends qu’un mot choisi à la légère peut se retourner contre elle et, surtout, contre toute sa communauté.

«Lorsque je fais une erreur, on le prend comme si je représentais toutes les femmes musulmanes», déplore la jeune militante. «Mais si je fais quelque chose de bien, alors là on l’associe juste à ma personne comme tel.»

À l’aube de ses 26 ans, la Québécoise d’origine libanaise — qui est née et a grandi en République démocratique du Congo — a déjà plusieurs causes à son actif. Dès son arrivée au pays en août 2016, elle s’est impliquée au sein d’UNICEF et d’Amnistie Internationale à l’Université de Montréal, où elle complétait une maîtrise en études internationales. Elle a aussi été secrétaire, puis présidente de son association étudiante.

En l’écoutant parler, on comprend vite qu’elle ne tolère pas l’injustice, peu importe la forme qu’elle prend. De son propre aveu, elle se sent interpellée par «toutes les causes qui touchent les droits humains». Mais c’est vraiment en 2019, dans la mobilisation contre la Loi sur la laïcité de l’État fait rage, qu’elle trouve «sa» cause.

«La loi 21, c’est vraiment quelque chose qui est venu me chercher», confie-t-elle. «Parce que là, t’es en train de t’attaquer à toute une minorité visible. Et tu peux dire que t’es en train de viser toutes les personnes qui portent un signe religieux, mais soyons clairs, t’es en train de t’attaquer plus précisément aux femmes musulmanes.»

Indignée de voir le Québec — où on lui parle sans cesse de droits des femmes et d’égalité entre les sexes, souligne-t-elle — «interdire à une catégorie de personnes, de femmes, de s’épanouir et de poursuivre leur rêve», elle prend dès lors toutes les occasions qu’on lui offre pour faire connaître son opposition à cette loi «discriminante et raciste». Elle songe par exemple à ces jeunes femmes qui ont toujours rêvé d’enseigner et qui ne pourront le faire que si elles acceptent de retirer leur voile.