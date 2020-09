J'ai pris du poids pendant le confinement et mon corps me remercie

HuffPost UK J’ai passé une grande partie du confinement cachée dans des salopettes et des t-shirts amples, soulagée de ne pas avoir à sortir pour ne pas croiser des gens qui se rendraient inévitablement compte de ma prise de poids.

Si je vous disais que j’ai gagné du poids pendant le confinement, que penseriez-vous de moi? Il y a de grandes chances que les mots «gourmande», «paresseuse» et «en mauvaise santé» vous viennent à l’esprit, et ce même si vous vous considérez plutôt sensible au mouvement «body positive». Vous avez peut-être en tête des images de Bridget Jones en train de se gaver de crème glacée, affalée sur son canapé, ou du petit garçon qui se goinfrait de gâteau au chocolat dans le film Matilda. Je ne vous le reproche pas. Ce n’est pas votre faute. Que nous choisissions d’adhérer à ce discours consciemment ou non, nous avons été conditionnés par les médias et la rhétorique culturelle à croire que prendre du poids, c’est «mal» et qu’en perdre, c’est «bien». Ceux qui prennent du poids «se laissent aller», tandis que ceux qui en perdent sont disciplinés et savent se contrôler. Je souffre d’un trouble alimentaire et cette mentalité m’épuise. Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à propositions@huffpost.com et consulter tous les témoignages que nous avons publiés. Au début du confinement en mars, j’étais en pleine rechute d’anorexie, un trouble alimentaire contre lequel je me bats depuis sept ans. J’avais emménagé en colocation, en janvier, et j’ai immédiatement repris de vieilles habitudes dont les répercussions sur mon corps commençaient à se faire sentir. Quelques semaines après le début du confinement, je me suis retrouvée au chômage et j’ai donc décidé, à contrecœur, de retourner vivre chez mes parents pour économiser et fuir ce qui était alors l’épicentre de la pandémie.

Même si mon corps ne s'en est pas encore tout à fait remis à l'intérieur, j'arrive à maintenir un poids sain depuis deux mois.

Même si mon trouble alimentaire m’a fait vivre un enfer, enveloppée à nouveau dans la sécurité du foyer familial, j’ai peu à peu repris des forces. J’ai recommencé à manger à heure fixe, repris ma thérapie via Zoom et pris du poids. Avec l’aide de mon thérapeute, j’ai réalisé que je ne souhaitais pas être encore empêtrée dans des problèmes d’alimentation, de calories et d’image corporelle quand, dans cinq ans, je fêterai mon 30e anniversaire. Et pourtant, je me sentais répugnante, sur le point de pleurer à chaque fois que je me voyais dans le miroir, et mon humeur du jour dépendait des chiffres qu’affichait la balance. J’ai passé une grande partie du confinement cachée dans des salopettes et des t-shirts amples, soulagée de ne pas avoir à sortir pour ne pas croiser des gens qui se rendraient inévitablement compte de ma prise de poids. Nous sommes maintenant en septembre, et même si mon corps ne s’en est pas encore tout à fait remis à l’intérieur, j’arrive à maintenir un poids sain depuis deux mois. J’ai l’air en bonne santé et non plus anorexique. La tâche n’a pas été trop ardue, car je n’avais que deux mois de comportements néfastes à rattraper. J’ai commencé à porter des vêtements plus moulants, et ma tête s’habitue doucement aux changements de mon corps. J’apprends à accepter que je n’ai pas besoin d’avoir l’air malade pour exprimer ce que je ressens. Cette partie de mon rétablissement aurait été difficile dans le meilleur des cas. J’ai connu la prise de poids forcée à l’hôpital et le rétablissement à domicile, mais cette fois, ça a été doublement pénible avec les encouragements du gouvernement et des médias à perdre du poids après le confinement. Même si je ne me sens pas visée par cette campagne, le discours ambiant n’en est pas moins néfaste et envahit insidieusement mes pensées. Pour prendre du poids, j’ai dû enfiler des œillères.

Au cours des derniers mois, j'ai appris à respecter mon corps sain pour ce qu'il me permet de faire, et ce même lorsque me regarder dans le miroir me donne envie de pleurer.