Une pétition contre la grossophobie sur le site de l'Assemblée nationale

Modifier la Charte des droits et libertés pour y faire entrer la discrimination basée sur l’apparence physique: tel est l’objectif de la pétition lancée mardi matin par Edith Bernier.

La militante montréalaise derrière le site web grossophobie.ca souhaite que les gens soient mieux protégés contre cette discrimination basée sur la grosseur et le poids, malheureusement très répandue, selon elle.

«C’est encore un type de discrimination sociale très accepté, fait remarquer Edith Bernier. Je ne dis pas qu’on ne peut plus parler de poids, mais il est temps qu’on arrête d’écoeurer le monde, parce que les gros sont encore une des dernières têtes de turc dans notre société.»

Cette discrimination «est en grande partie basée sur la croyance que le poids corporel est le fruit de choix personnels, malgré que la science ait démontré le contraire», souligne la pétition. Et elle n’est pas sans conséquences, rappelle Édith Bernier: cette discrimination contribue à l’isolement social et à la détérioration de la santé des personnes grosses en les mettant davantage à risque de développer différents problèmes de santé physiques et/ou psychologiques.

Ce genre de distinction pour condamner la discrimination basée sur la taille et le poids existe déjà dans plusieurs, villes, États ou pays, comme San Francisco, la France ou le Michigan, précise Edith Bernier.

La militante ne se fait pas de faux espoirs: elle sait bien qu’un tel ajout dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés ne va pas tout régler... puisque le sexisme ou le racisme existent encore, malgré tout.

«Mais ça forcerait une prise de conscience collective, croit-elle. Ça changerait la donne. Il y a des personnes grosses qui se perçoivent encore comme une caricature, qui pensent qu’elles méritent d’être traitées comme cela. Et ces personnes doivent réaliser qu’elles méritent le même respect que les autres. Et ce serait un bon début, si elles avaient l’impression que la loi et le système sont derrière elles.»